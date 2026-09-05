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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23510313 www.24chasa.bg

Илин Димитров заминава за Китай за разговори за развитието на туризма

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Илин Димитров

Министърът на туризма д-р Илин Димитров ще посети Китай като част от българската делегация, водена от вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Повод за визитата е участието в 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Основна цел на посещението е задълбочаването на двустранните икономически отношения и обсъждането на нови възможности за развитие на бизнеса между България и Китай.

В рамките на визитата Илин Димитров ще проведе среща с китайския министър на културата и туризма Сун Йели. Двамата ще обсъдят възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма и културата.

Китай е сред най-големите и бързо развиващи се туристически пазари в света. През 2025 г. страната е посрещнала над 68 млн. международни посетители, а разходите на чуждестранните туристи са достигнали 135 млрд. долара.

Очакванията за 2026 г. са Китай отново да заеме водеща позиция на световния пазар за изходящ туризъм. Прогнозите са разходите на китайските туристи зад граница да достигнат близо 280 млрд. долара, съобщи пресцентърът на министерството.

Според българското Министерство на туризма тези тенденции откриват значителни възможности за привличане на повече китайски туристи у нас и за утвърждаването на България като предпочитана туристическа дестинация.

Илин Димитров

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