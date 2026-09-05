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Марихуаната, заловена в Бургас вероятно е била предназначена за Турция

Ненко Станев

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Иван Демерджиев СНИМКА: Ненко Станев

Марихуаната обикновено се трафикира към Турция, а в обратна посока през границата постъпват други видове наркотици. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в Момчилград по повод последната акция на МВР в Бургас, при която беше заловено голямо количество дрога.

По думите му на МВР е известно за къде е била предназначена конкретната пратка, но той отказа да разкрие подробности.
„Ние следим цената на наркотичните вещества. Марихуаната пътува за Турция обикновено. Оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница", каза Демерджиев.

Той посочи, че оперативните служби на МВР са се активизирали и работят съвместно с ГДБОП и Главна дирекция „Национална полиция". Според него взаимодействието между структурите се подобрява, а за резултатите говорят и количествата иззети наркотици.

Демерджиев коментира и задържането в Испания на издирван инфлуенсър Стоян Колев. По думите му той е бил засечен още в Румъния, но тогава все още не е имало издадена Европейска заповед за арест.

„В момента, в който излезе, се организирахме, намерихме местоположението му и го задържахме", каза Демерджиев.

Инфлуенсърът е задържан във Валенсия на място, което българските власти са посочили на испанските служби. Предстои процедурата по връщането му в България. Според Демерджиев членството в Шенген не пречи на подобни издирвания заради доброто сътрудничество между службите.

„Няма къде да отидат общо взето. Въпрос на време", предупреди той други издирвани, които биха направили опит да се укрият.

Иван Демерджиев СНИМКА: Ненко Станев

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