Мегафестивал на тепетата в Пловдив се превръща в нов празник за града (Снимки)

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Пловдивският бизнес събра 67 000 евро, връща към нов живот Нимфеума на Бунарджика

Едно събитие ще даде нов живот на най–важните символи на Пловдив – неговите тепета. Това ще е най–новият празник на града, казва председателят на "Бизнесът за Пловдив" Илиян Филипов. Сдружението застава като официален партньор зад новия „Фестивал на тепетата".

Амбицията е тази инициатива да се провежда всяка година и да се превърне в истински празник на Пловдив, като привлича хиляди гости от страната и чужбина.

Пловдив има история, която малко европейски градове могат да предложат. Има и символ, който не може да бъде копиран – своите тепета.

Именно около тях тази есен ще се роди ново градско събитие с амбицията да остане за поколенията.

На 26 и 27 септември 2026 г. ще се проведе първото издание на „Фестивал на тепетата". Организатори на инициативата са Съветът по туризъм – Пловдив, Община Пловдив и район „Централен", а „Бизнесът за Пловдив" застава зад фестивала като официален партньор.

Идеята е тепетата да бъдат свързани в общо градско преживяване, в което история, култура, музика, изкуство, природа и спорт да покажат различните лица на Пловдив.

"Но зад партньорството на пловдивския бизнес стои и една по-голяма идея – не просто да бъде подкрепен поредният фестивал, а да се помогне за създаването на нова ежегодна традиция на града", уточняват от сдружението.

В момента се възстановява едно от историческите и емблематични места на Бунарджика – Нимфеумът, познат на поколения пловдивчани и като Чешмата на нимфите.

За реконструкцията и консервацията членовете на „Бизнесът за Пловдив" са събрали и дарили 67 000 евро, с които историческият обект да бъде върнат към нов живот.

Нимфеумът е част от историята на Бунарджика, който още от древността е познат като „Хълма на изворите". Светилищата от този тип са свързани с култа към нимфите и водата, а самото място е една от историческите следи, които разказват за различните епохи в развитието на Пловдив.

Възстановяването му има символично значение – част от миналото на града, останала дълги години на заден план, отново да стане видима и достъпна за пловдивчани и туристите.

И това е една от причините връзката между Нимфеума и новия Фестивал на тепетата да бъде толкова естествена. Небет тепе непрестанно събира туристи. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

В рамките на два дни различните хълмове ще имат собствена атмосфера и програма.

Трихълмието ще разказва за Древния Пловдив – археология, история, културно наследство, традиции и градска памет. Часовниковата кула на Сахат тепе в Пловдив

Сахат тепе ще бъде свързано с природата, екологията, флората и фауната и устойчивия начин на живот. Хълмът Бунарджика

Бунарджика ще се превърне в сцена за музика, театър, танц, литература и визуални изкуства. Младежкия хълм в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Младежкият хълм ще бъде територията на спорта, приключенията, движението и активния начин на живот. Председателят на "Бизнесът за Пловдив" Илиян Филипов.

Така самият Пловдив ще се превърне във фестивална сцена, а посетителите ще бъдат насърчени да преминават от едно тепе към друго и да преоткриват града.

„Искаме този фестивал да се превърне в традиция и в истински празник на Пловдив. Не говорим за едно събитие и един уикенд. Амбицията ни е всяка година то да расте, да става все по-разпознаваемо и след време хиляди хора от България и чужбина да планират посещението си в Пловдив именно заради Фестивала на тепетата", заяви председателят на „Бизнесът за Пловдив" Илиян Филипов.

Според него градът има всички предпоставки да изгради около своите тепета туристическо събитие с национална, а в перспектива и международна разпознаваемост.

„Тепетата са един от най-силните символи на Пловдив. Те носят историята и духа на града. Нашата цел е да помогнем те да бъдат изпълнени с повече живот – с култура, музика, спорт, деца, семейства и туристи. Искаме хората да имат още една причина да дойдат в Пловдив и да останат тук за целия уикенд", казва Филипов

Според него хиляди допълнителни посетители означават повече гости за хотелите, повече клиенти за ресторантите и заведенията, повече хора в музеите, галериите и търговските обекти и по-голяма популярност на Пловдив като туристическа дестинация.

Именно затова дългосрочната цел е Фестивалът на тепетата да се развива не просто като културно събитие, а като туристически продукт на Пловдив.