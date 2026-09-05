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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23510452 www.24chasa.bg

Пиян зад волана блъсна 14-годишен на тротинетка в Мездра

Валери Ведов

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Пиян зад волана е блъснал 14 годишното дете

Мъж, седнал зад волана пил, блъсна 14-годишно момче с електрическа тротинетка. Инцидентът е станал снощи в Мездра. По първоначална информация до сблъсъка се е стигнало, след като непълнолетното момче, което се е движело без придружител, е предприело неправилно изпреварване. В този момент то е било ударено от лек автомобил „Мерцедес", управляван от местния жител.

Уплашен от случилото се, водачът веднага е качил пострадалото дете в автомобила си и го е транспортирал до филиала за спешна медицинска помощ в Мездра. Медиците незабавно са подали сигнал в полицията за приетото момче.

След извършване на обстойни медицински прегледи и изследвания е установено, че детето няма тежки наранявания. То е освободено за домашно лечение без опасност за живота.

Пристигналият на място полицейски екип е тествал 52-годишния шофьор за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 1.10 промила в издишания въздух. На нарушителя е съставен акт по Закона за движение по пътищата и му е изпратен талон за медицинско изследване на кръвта. По случая е образувано и производство.

Пиян зад волана е блъснал 14 годишното дете

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