Жена загина, а две са ранени при тежка катастрофа край Полски Тръмбеш

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Жена загина, а две други са пострадали при тежка катастрофа на разклона за село Обединение, община Полски Тръмбеш. Заради инцидента временно е затворен третокласният път в района, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Катастрофата е станала около 11:30 часа днес. По първоначални данни са се сблъскали два леки автомобила. Пътничка в единия автомобил е загинала на място.

Жената, която е управлявала същия автомобил, е тежко пострадала. Тя е транспортирана до болница с въздушна линейка. Пострадала е и друга пътничка от автомобила, която е откарана за лечение във Великотърновската болница.

Шофьорката на другия автомобил е тествана за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

Причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

Заради затварянето на пътния участък автомобилите се пренасочват през село Иванча и град Полски Тръмбеш.