ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Димитър Здравков, кмет на Садово: Обновяваме не са...

Времето София 32° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23510734 www.24chasa.bg

Жена загина, а две са ранени при тежка катастрофа край Полски Тръмбеш

4944
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
По първоначални данни са се сблъскали два леки автомобила.

Жена загина, а две други са пострадали при тежка катастрофа на разклона за село Обединение, община Полски Тръмбеш. Заради инцидента временно е затворен третокласният път в района, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Катастрофата е станала около 11:30 часа днес. По първоначални данни са се сблъскали два леки автомобила. Пътничка в единия автомобил е загинала на място.

Жената, която е управлявала същия автомобил, е тежко пострадала. Тя е транспортирана до болница с въздушна линейка. Пострадала е и друга пътничка от автомобила, която е откарана за лечение във Великотърновската болница.

Шофьорката на другия автомобил е тествана за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

Причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

Заради затварянето на пътния участък автомобилите се пренасочват през село Иванча и град Полски Тръмбеш.

По първоначални данни са се сблъскали два леки автомобила.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.