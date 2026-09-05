73,5 млн. евро е рамката на бюджета на Несебър

Общинските съветници приеха бюджета на Община Несебър за 2026 година. Финансовата му рамка е в размер на 73,538 млн. евро.

Бюджетът за 2026 г. е балансиран, максимално се доближава до нуждите и потребностите на жителите на общината и е съобразен е с финансовите й възможности за оставащите месеци до края на 2026 г. Усилията на администрацията са насочени към продължаване политиката на предприети мерки за по-добра събираемост на местните данъци и такси, запазване на финансова стабилност, оптимизация на разходите, ефективност на публичните ресурси, подобряване качеството на предоставяните публични услуги.

Общата субсидия, отпусната на Община Несебър от републиканския бюджет за 2026 г., е в размер на 19 млн. евро. В това число от преходен остатък 1,335 млн. евро. НВ

В бюджета са заложени 24,2 млн. евро данъчни приходи, 20,3 млн. евро неданъчни, разходите за отчисления по чл.60 и чл.64-от ЗУО /-/ са 1 млн. евро, а преходният остатък от 2025г. е 6,764 млн. евро.

Отчитат се и средствата от ЕС за финансиране на обекти по европейски програми и проекти в размер на 21,200 млн. евро.

Разходите по Бюджет 2026 г. са в размер на 73,538 млн. евро, разпределени по дейности. По държавните дейности са заложени 18,5 млн.евро, местни дейности - 50 млн. евро, дофинансирането е в размер на 5 млн.

За делегирани от държавата дейности с най-голям относителен дял е дейност Образование – 14 млн. евро, за читалища – 247 300 евро, Социално подпомагане и грижи – 687 400 евро, Здравеопазване – 537 400 евро, Отбрана и сигурност – 200 900 евро, общи държавни служби – 1,5 млн. евро.

В бюджета за 2026 година има разчетени средства за следните целеви разходи: помощи на социално слаби и лица с увреждания, еднократна финансова помощ за новородени и по програма „Ин витро", финансово подпомагане на жителите на общината с хронична бъбречна недостатъчност за хемодиализни услуги, безплатен обществен транспорт, храна на деца до 3-годишна възраст, ползващи млечна кухня над определената такса, съгласно наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, масова физкултура и организиране на спортни мероприятия в Община Несебър, издръжка на спортни клубове и дружества със седалище на територията на Общината, субсидия за читалищата на територията на общината, издръжка на полиция, вкл. командировани полицаи през летния сезон, издръжка на пожарна, вкл. командировани служители, СНЦ на територията на община Несебър.

Инвестиционната програма на Община Несебър за 2026 г. е планирана в размер на 13 млн. евро, в т.ч. 880 000 евро целева субсидия от ЦБ.

Приоритетно се набляга на инфраструктурни и обществени обекти - подобряване на уличната мрежа - изграждане на нови улици и тротоари, реконструкция на съществуващи, изграждане и ремонт на улично осветление, светофарни уредби. Също така са предвидени за изпълнение нови детски площадки, спортни игрища, строителство и саниране на обществени сгради. Разчетени са средства за закупуване на други ДМА - компютри и хардуерно оборудване, програмни продукти, климатици, контейнери за битови отпадъци и транспортни средства.

Разчетени са средства за съфинансиране на проектите, които се изпълняват по Оперативни програми.

Основните цели и приоритети на бюджета са финансова устойчивост, инфраструктурно развитие, социална сфера и образование, благоустрояване.