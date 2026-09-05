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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23510794 www.24chasa.bg

ВМРО обяви подкрепа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев

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Президентът Илияна Йотова и Кирил Вълчев, когото тя избра за свое вице Снимка: Георги Палейков

Националният изпълнителен комитет на ВМРО – БНД взе решение да подкрепи кандидатурите на Илияна Йотова за президент на Република България и Кирил Вълчев за вицепрезидент на предстоящите президентски избори, които са насрочени за 25 октомври 2026 г. Настоящото решение на НИК на ВМРО – БНД ще бъде представено и на Организационния съвет на партията.

"Подкрепата на ВМРО е продиктувана от необходимостта България да има стабилна и отговорна президентска институция, която да защитава българските национални интереси, правата и свободите на българите зад граница", се казва в съобщението на ВМРО.

"ВМРО винаги е отстоявала позицията, че президентската институция трябва да бъде гарант за държавността, националния суверенитет, сигурността, демокрацията и достойнството на българските граждани", добавят оттам. 

"За нас интересите на българската нация и държава винаги са стояли над тясно партийните интереси и сме убедени, че кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев най-пълноценно би отстоявала интересите на българския народ в днешния свят на несигурност, международни конфликти и икономическа криза", смятат от ВМРО.

Преди два дни Илияна Йотова официално обяви, че отива на избори с генералния директор на БТА Кирил Вълчев.

"Избрахме да представим кандидатурата за вицепрезидент точно тук, защото нашата служба е България и в името на България. Представям ви Кирил Вълчев - юрист, човек на словото, на правото, общественик. Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира държавата и да уважава законите", представи избора си Илияна Йотова.

Във вторник ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне Йотова и Вълчев. Там ще стане ясно кои организации застават зад кандидатурата им.

Президентът Илияна Йотова и Кирил Вълчев, когото тя избра за свое вице

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