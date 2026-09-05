Задържаната в Струмяни Гергана Петрова дава на съд Демерджиев

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Гергана Петрова, която на 26 август беше задържана от полицията при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, обяви във Фейсбук, че ще даде под съд министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Повод за реакцията на Петрова станаха публичните разкрития, които ръководителя на МВР направи в четвъртък. Преди заседанието на вътрешната комисия в парламента Демержиев обяви, че Гергана Петрова е била арестувана преди време по разследване за убийство. През годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител на едно жестоко убийство на човека, с когото е живяла. Едно такова подозрение трябва да бъде изчистено или трябва да бъде потвърдено", каза тогава Демерджиев.

Според министъра въпросното убийство продължава да се разследва. „Госпожата е имала нееднократно досег с полицията, а когато такъв човек се намира до охраняван от НСО, нормално е да се подходи внимателно, но въпреки това действията на полицаите на място и на ръководителите им не са адекватни", коментира той.

"Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да де, ама няма да стане. Ако щете, арестувайте ме втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път. Сложете ме в затвора, но аз ще продължа да защитавам хората тук, да снимам незаконната сеч в Пирин и да махна незаконното ВиК Благоевград от Община Струмяни", отговори му по-късно активистката във фейсбук.

При задържането в Струмяни Гергана бе освободена без обвинение, но създаде скандал в държавата. Тя ринела кал след наводнението и искала да се доближи до премиера Румен Радев, за да му зададе въпроси. Самата Гергана разказа, че НСО я предупредили, че не може да доближава премиера.

Днес Петрова е администратор на фейсбук страница за община Струмяни. Заради инцидента с нея беше отстранен директорът на МВР в Благоевград.

Активистката заявява, че с думите си министърът е извършил престъпления по четири текста от Наказателния кодекс. Тя разпространи детайлна правна справка на членовете от закона, по които смята да търси отговорност от Демерджиев.

Ето какво пише тя:

Какво престъпление извърши Демерджиев спрямо мен?

1. Разгласяване на служебна тайна (чл. 360 от НК)

Това е основният състав, когато длъжностно лице изнесе факти или оперативна информация, станали му известни по служба:

Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.

Квалифициран състав (ал. 2): Ако от деянието са настъпили немаловажни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до 3 години.

2. Разгласяване на следствена тайна (чл. 360 във връзка с чл. 198 от НПК)

Ако изнесената информация представлява данни от висящо досъдебно производство или материали по разследване без писмено разрешение от наблюдаващ прокурор:

Наказва се по реда на чл. 360 от НК (лишаване от свобода до 2 години или пробация).

3. Длъжностно престъпление / Злоупотреба с власт (чл. 282 от НК)

Ако длъжностно лице превиши властта си или наруши служебните си задължения с цел да набави за себе си или за другиго облага (напр. политически дивидент, институционален PR) или да причини вреда на гражданин:

Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 5 години.

Ако лицето заема отговорно служебно положение (ал. 2) (какъвто е министърът) или са настъпили значителни вредни последици: Лишаване от свобода от 1 до 8 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заема съответната длъжност.

4. Клевета от длъжностно лице (чл. 148, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 147 от НК)

Ако разгласеното позорящо обстоятелство (напр. внушението за съпричастност към убийство) не отговаря на обективната истина или лицето е оправдано/преписката е прекратена:

Тъй като клеветата е разпространена публично чрез средствата за масово осведомяване и е извършена от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата:

Наказва се с глоба от 5 000 до 15 000 лв. и обществено порицание.

Гражданска и институционална отговорност (извън НК):

На практика главният удар при подобни казуси идва по гражданскоправна линия:

Иск по ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди): Засегнатото лице може да осъди МВР за неимуществени вреди (уронване на честта, стрес, здравословни проблеми), като обезщетението се плаща от бюджета на ведомството.

Жалба в ЕСПЧ (Страсбург): Поради нарушаване на презумпцията за невиновност по чл. 6, § 2 от Конвенцията, държавата системно бива осъждана да заплаща обезщетения за публични изказвания на висши представители на МВР и прокуратурата. Любомир Андонов

Ще го съдя, разбира се.