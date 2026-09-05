ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меглена Караламбова: Проходила съм на сцената в Пл...

Времето София 33° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23510978 www.24chasa.bg

За ден 20 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 3 - за наркотици

2836
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
20 шофьори са засечени да управляват пияни за ден, трима са били дрогирани Снимка: Архив

В рамките на изминалия ден са установени общо 20 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират трима, трима са отказали тестване, съобщи МВР.

13 512 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 17 165 водачи и пътници. Съставени са 3866 фиша и 375 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

20 шофьори са засечени да управляват пияни за ден, трима са били дрогирани Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.