17 години от трагедията с „Илинден": Почетоха паметта на 15-те български жертви

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Свежи цветя бяха положени днес пред паметника на брега на Охридското езеро в памет на 15-те български туристи, загинали преди 17 години при потъването на атракционния кораб „Илинден".

Възпоменанието събра представители на българските дипломатически мисии в Скопие и Битоля, Българския културно-информационен център в Скопие, общинската администрация в Охрид, както и представители на организации на българската общност в Северна Македония, съобщава БТА.

Генералният консул на България в Битоля Петър Петров припомни трагедията от 5 септември 2009 г. Тогава около 10:30 часа местно време корабът „Илинден", превозващ 57 души от Охрид към манастира „Св. Наум", се преобръща и потъва на около 250 метра от брега.

Сред пътниците е била група български туристи от Пирдоп и селата Антон, Рибарица, Мирково и Златица. При инцидента загиват 15 българи.

Петров изрази благодарност към хората, участвали в спасителната операция и помогнали на оцелелите.

Сред тях са моряците Васко Маркоски и Драган Наумовски от екипажа на кораба „Александрия", Зоран Гилевски, капитан Петър Василев, капитанът на кораба „Кристина" Васко Янев, както и командирът на близкото армейско поделение Раде Буджаковски, дежурният офицер Влатко Димановски и военнослужещите под тяхно командване.

Благодарност бе отправена и към жителите на Охрид, които се включили в спасяването на хората от потъващия кораб.

Вече 17 години българските дипломатически представители в Северна Македония отбелязват годишнината от трагедията и почитат паметта на жертвите.

Паметникът на загиналите българи на брега на Охридското езеро бе открит на 5 септември 2020 г. – 11 години след трагичния инцидент.