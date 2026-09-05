Исперих обяви тридневен траур след трагичната смърт на двете момичета

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Тридневен траур ще бъде обявен на територията на община Исперих заради трагичния инцидент, при който загинаха две момичета. Траурът ще бъде в сила от 6 до 8 септември включително, съобщиха от общинската администрация.

През трите дни националният флаг, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Исперих на общинските сгради и институции ще бъдат спуснати наполовина.

Всички културни, развлекателни и спортни прояви, организирани от Общината и нейните структури, се отменят. От администрацията призовават местните търговски и културни обекти също да съобразят дейността си с обявения траур, а планираните публични събития да бъдат отменени или отложени в знак на съпричастност.

Няма да се проведе и планираното за 6 септември тържествено честване на 141-ата годишнина от Съединението на България пред паметника на хан Аспарух. Ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почит.

От Община Исперих изразиха съболезнования към семейството и близките на загиналите и призоваха жителите да бъдат единни в скръбта и съпричастността си, пише БТА.

Междувременно Окръжната прокуратура в Разград продължава разследването на смъртта на двете момичета – малолетно и непълнолетно, и техния 42-годишен баща. Според събраните до момента данни се разследва версия за убийство на двете деца и последвало самоубийство на бащата. Към момента няма данни за участие на друго лице.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи по-рано днес, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, който беше открит обесен, е страдал от депресивно разстройство.

Разследването продължава, като предстои извършването на допълнителни разпити и експертизи за изясняване на всички обстоятелства и мотивите за трагедията.