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Исперих обяви тридневен траур след трагичната смърт на двете момичета

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Тридневен траур ще бъде обявен на територията на община Исперих

Тридневен траур ще бъде обявен на територията на община Исперих заради трагичния инцидент, при който загинаха две момичета. Траурът ще бъде в сила от 6 до 8 септември включително, съобщиха от общинската администрация.

През трите дни националният флаг, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Исперих на общинските сгради и институции ще бъдат спуснати наполовина.

Всички културни, развлекателни и спортни прояви, организирани от Общината и нейните структури, се отменят. От администрацията призовават местните търговски и културни обекти също да съобразят дейността си с обявения траур, а планираните публични събития да бъдат отменени или отложени в знак на съпричастност.

Няма да се проведе и планираното за 6 септември тържествено честване на 141-ата годишнина от Съединението на България пред паметника на хан Аспарух. Ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почит.

От Община Исперих изразиха съболезнования към семейството и близките на загиналите и призоваха жителите да бъдат единни в скръбта и съпричастността си, пише БТА.

Междувременно Окръжната прокуратура в Разград продължава разследването на смъртта на двете момичета – малолетно и непълнолетно, и техния 42-годишен баща. Според събраните до момента данни се разследва версия за убийство на двете деца и последвало самоубийство на бащата. Към момента няма данни за участие на друго лице. 

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи по-рано днес, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, който беше открит обесен, е страдал от депресивно разстройство.

Разследването продължава, като предстои извършването на допълнителни разпити и експертизи за изясняване на всички обстоятелства и мотивите за трагедията.

Тридневен траур ще бъде обявен на територията на община Исперих

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