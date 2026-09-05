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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23511145 www.24chasa.bg

Забраниха водата в село Попско заради завишено съдържание на олово

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Селото ще се снабдява с вода, годна за пиене, чрез цистерни или водоноски Снимка: Архив

Временно се ограничава използването на водата за питейни нужди в ивайловградското село Попско заради установено наднормено съдържание на олово, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково.

При лабораторни изследвания на водата от местната зона за водовземане е установена концентрация на олово от 14,8 микрограма на литър при допустима стойност до 10 микрограма на литър. Така водата не отговаря на изискванията за качество на питейно-битовата вода съгласно Наредба №9.

На водния оператор е издадено предписание да осигури на жителите вода, годна за пиене, чрез цистерни или водоноски, пише БТА.

Последното подобно ограничение, наложено от РЗИ – Хасково, е било на 25 август в свиленградското село Сива река. Там са били установени наднормени количества на алуминий, натрий и бромати във водата.

Селото ще се снабдява с вода, годна за пиене, чрез цистерни или водоноски

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