Забраниха водата в село Попско заради завишено съдържание на олово

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Временно се ограничава използването на водата за питейни нужди в ивайловградското село Попско заради установено наднормено съдържание на олово, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково.

При лабораторни изследвания на водата от местната зона за водовземане е установена концентрация на олово от 14,8 микрограма на литър при допустима стойност до 10 микрограма на литър. Така водата не отговаря на изискванията за качество на питейно-битовата вода съгласно Наредба №9.

На водния оператор е издадено предписание да осигури на жителите вода, годна за пиене, чрез цистерни или водоноски, пише БТА.

Последното подобно ограничение, наложено от РЗИ – Хасково, е било на 25 август в свиленградското село Сива река. Там са били установени наднормени количества на алуминий, натрий и бромати във водата.