Любители на трабантите си дадоха среща в Лозница

Любители на трабантите от цялата страна се събраха в Лозница – градът, известен като столица на популярната марка източногермански автомобили, съобщи БТА.

Над 70 участници се включиха в 22-ото издание на традиционното събитие на Националния клуб „Трабант“, което е част от проявите по повод празника на града. Най-далечният участник е пристигнал от Петрич, каза пред БТА председателят на Националния клуб „Трабант“ Ангел Пеев. Той заяви, че сред участниците има много млади хора, както и нови членове на клуба.

Националният клуб „Трабант“ е създаден в Лозница. През 2004 г. група ентусиасти от града основават клуба, който години по-късно прераства в национален. Част от клуба и редовен участник в проявите е Данаила Савова-Петрова. Тя обясни, че интересът й към автомобилите от марката датира още от създаването на клуба. С помощта на първия председател Съби Събев и на настоящия Ангел Пеев тя открива своя автомобил в Каварна. След това с много труд и постоянство го реставрира, като му придава нов живот, запазвайки автентичния му вид.

Сред участниците в събитието бяха Димитър Христов от Исперих и съпругата му Тотка Димитрова. Христов разказа, че през 2015 г. възстановява своя „Трабант“, с който двамата впоследствие предприемат пътуване из Европа. По покана на музей на „Трабант“ в Германия семейството участва в събор, като за 23 дни изминава около 5000 километра. Маршрутът преминава през Германия и Австрия, през Алпите и района на вечните ледници, а на връщане – през Хърватия и Сърбия.

Страстта на Христов към автомобилите започва още преди 1984 г., когато семейството му по необходимост закупува „Трабант“. Автомобилът е запазен и до днес. През годините е възстановяван многократно, като заради липсата на оригинални части са използвани елементи от няколко автомобила от същата марка. Извършени са основни ремонти на двигателя и ходовата част. Христов е работил като шофьор в продължение на 40 години, като е управлявал автобуси и товарни автомобили.

Съпругата му Тотка Димитрова също споделя увлечението му по „Трабант“. Тя разказа, че през годините е участвала в множество събития и събори и е печелила различни отличия. „Трабантът е голяма работа. Не бих го заменила за друга кола“, каза Димитрова.

Състезателната програма беше открита от кмета на Лозница Севгин Шукри. „Вече за 22-и пореден път нашите хубави трабанти, които се движат по пътищата на България, идват тук, в столицата на трабантите, точно на празника на града“, каза той. Шукри благодари на участниците за приноса им към празничната атмосфера и им пожела безаварийно шофиране и достойно представяне.

В рамките на програмата участниците преминаха по затворено трасе с препятствия и конуси. В дисциплината „майсторско управление“ се оценяваха точността, маневрирането на заден ход и прецизното паркиране. В скоростната надпревара автомобилите се състезаваха по двойки на права отсечка, като победителите се определяха чрез директни елиминации.

Посетителите имаха възможност да разгледат реставрирани и добре поддържани „Трабант 601“ във вариантите лимузина и комби, както и автомобили, запазени в оригиналния си фабричен вид от 70-те и 80-те години на миналия век. Представени бяха и тунинг проекти и нестандартно боядисани арт автомобили.

Националният клуб „Трабант“ организира четири основни прояви годишно. Първата е около 24 май в Трявна, през юни се провежда съборът в Рибарица, а в началото на септември любителите на марката се събират в Лозница, каза Ангел Пеев. Той подчерта, че на 7 ноември в Панагюрище за първи път ще се проведе Балкански събор, в който се очаква да участват представители на клубове от Гърция, Северна Македония, Румъния и Сърбия. Заявено е участие и от клубове от Косово и Хърватия. Очаква се в проявата да се включат около 150 автомобила от България и други балкански държави, допълни Пеев.