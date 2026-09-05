Божидар Божанов: Без гласовете на избиратели на ГЕРБ Гюров и Кандев не могат да спечелят

Без гласовете на избиратели на ГЕРБ и на други избиратели, извън нашите, математически Андрей Гюров и Георги Кандев няма как да спечелят президентските избори. Именно затова партиите не трябва да обсебват тази кампания.

Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред Нова тв.

"Има значение подкрепата на избирателите - и на избирателите на ГЕРБ, и на други избиратели, извън тези, които с колегите от "Продължаваме промяната" представляваме. Именно затова е и нашият призив и към останалите партии, с които в последните години сме се "били" много на политическия терен, да отстъпим крачка назад, да оставим хората да изберат президента, който най-добре олицетворява тяхната визия накъде да гледа България - на изток или на запад, дали властта трябва да е в едни ръце, или да има коректив и баланс. Нека нашите партийни караници, дрязги и трудна история да не застават на пътя на правилното решение на хората", призова Божанов.

Според него от посланията, които се чуват от редиците на ГЕРБ и отчасти от лидера на партията Бойко Борисов, има атаки към Андрей Гюров и похвали към Илияна Йотова.

"Тези партийни интриги трябва сравнително бързо да отстъпят на посланията, които кандидатите дават", категоричен е Божанов.

Той коментира и разликата в посланията на президента Йотова и Андрей Гюров за обявената официално от Германия руска хибридна атака с дрон в Лайпциг.

"Гюров застана на европейската позиция. Спомена Русия като агресор, застана до Германия и не почна да шикалкави. От друга страна, действащият президент Йотова застана с идентична позиция на правителството на Радев, което е единственото правителство, което не спомена Русия в своята официална позиция. Позицията на Йотова беше, че трябва да има мир. Само че това е една очевидност, която заменя заемането на позиция, защото целта и на Йотова, и на Радев е да не загубят русофилския електорат", заяви той. Според Божанов това може да отблъсне избиратели, които са гласували за "Прогресивна България".

В петък по време на блиц контрола в парламента премиерът Румен Радев за пръв път назова Русия и връзката на страната с атаката в Лайпциг. Премиерът заяви, че това е безразсъдно действие от страна на Русия, но такова е и Европа да я атакува с далекобойни оръжия. "Европа може да продължи да съществува и без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия", категоричен бе Радев.

"На тези президентски избори дилемата ще бъде в това дали президентът да бъде ярко и ясно проевропейски и дали да бъде коректив на властта, или не", допълни той.

"Мисля, че вече има разочаровани хора от "Прогресивна България" от липсата на действия, на ясен план и на решителност и от тази политика "от двата стола на земята". Те виждат, че управление с пълно мнозинство може би крие рискове. Би било разумно и добре за страната да има противотежест в президентството. Ако Йотова бъде избрана, си мисля, че тя няма да бъде противотежест на правителството", заяви той.

За първите 100 дни на кабинета "Радев" Божанов каза, че правителството се е представило неубедително с много спорни решения, най-вече по отношение на външната политика.

Като пример той даде активната работа по привличане на китайски инвестиции. "Всяка страна, която е изпаднала в някаква зависимост от Китай, облечена като инвестиция, е съжалявала след това и ние може би трябва да научим този урок", каза той.

Освен това шефът на Да, БГ определи управленската програма на кабинета като "много пожелателна, неконкретна и на места неамбициозна". За пример даде реформата в службите.

"Има едно изречение - реформа в МВР и службите, без абсолютно никаква конкретика, без срокове и без никакви цели. За съжаление видяхме каква реформа готвят за службите и тя е връщане към едни по-тоталитарни времена", каза той. И бе категоричен, че има много министри, които не се справят.

"Трябва да гледаме цялостно на действията на Министерски съвет и те са силно неубедителни в първите дни", допълни Божанов.

Относно избора на парламентарната квота на ВСС той коментира, че предстои да бъдат излъчени кандидатите, да бъдат внесени номинациите, след което има и изслушване.

"Ако има момент, в който би било резонно да има някакви консултации, то е след изслушването, тъй като тогава ще знаем всички тези кандидати какво представляват всъщност", заяви той.

"Изслушванията са изключително важен инструмент, на база на който ние да си изградим представа кой кандидат би имал реални позиции и кой ще е там, за да взима висока заплата и да изпълнява каквото му кажат по телефона. Важното е ние да излъчим кандидати, които да са заемали такива позиции, да са отстоявали в годините тези позиции и да са показали, че отстояват на натиск", каза Божанов.