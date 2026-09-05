Заметоха лошите помисли с метла под масата на първия фестивал на метлата

Лошите помисли заметоха с метла под масата на първия Фестивал на метлата в село Свобода организатори и посетители. Гостите с удоволствие пишеха на листчета в приятната форма на ябълка добри мисли, които да се сбъднат, и ги закачаха на специално дърво на желанията. На нарочно подредения за това щанд под него имаше и кофа, в която с метлата хората изхвърляха лошите мисли – написани на обикновени листчета. Фестивалът на метлата СНИМКА: Дияна Райнова

Инициативата на организаторите провокирата гостите, седнали на пейки от слама, покрити с черги, да отворят дума за доброто в делника. В този момент обаче танцът на вещиците ги завладя. Те увлякоха публиката, която също игра танца, размахвайки метли. Жените-танцьорки, след като сдадоха метлите, получиха от вещерския щанд, на който изобилстваха гърнета с отвари, шофьорска книжка за управление на метла. На специален щан беше показана и еволюцията на този важен елемемент от бита – от обикновените, през по-сложните метли до... прахосмукачките. Деца от селото наредиха изложба с украсени метли, а публиката избра най-добрите. Фестивалът на метлата СНИМКА: Дияна Райнова

„Целта на Фестивала на метлата е, когато говорим за значението й в бита, особено в делника на жената, да отворим дума и за прогонването на зли настроения и да бъдем благи. А метлата – до вратата на дома, ще пази всички в него", каза Маринела Георгиева, секретар на читалището в село Свобода.