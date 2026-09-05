Нови социални услуги за хора с увреждания в Чирпан

В Чирпан бяха официално открити сгради за резидентни услуги за пълнолетни лица с физически увреждания и Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, съобщи БТА.

Те са изградени по проект „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания” по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания“.

​Кметът на Чирпан Ивайло Крачолов каза, че в навечерието на Деня на Съединението, в който и Чирпан отбелязва своя празник, няма нищо по-хубаво от това да бъде открито нещо ново, и то свързано с хората. ​Защото мерилото за всяко общество, за всяка държава, имаща претенцията да се нарече модерна, европейска и демократична, е отношението към хората, и то хората със специални потребности, хората в неравностойно положение, хората в третата възраст, каза Крачолов. Той посочи, че сякаш през годините тези хора са били някак оставени настрани от този стремеж на модернизация.

В рамките на проекта са изпълнени две ключови дейности-изграждане на нова сграда за Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, както и основен ремонт, вътрешно преустройство и пристрояване на сградата на бившето АГ отделение към Многопрофилната болница за активно лечение в Чирпан и детско отделение, където са разкрити две резидентни услуги за пълнолетни с физически увреждания.

Извършени са доставки и монтаж на оборудване и обзавеждане, които осигуряват комфортна, достъпна и функционална среда за потребителите и специалистите.

Резидентната услуга е организирана в самостоятелни апартаменти с капацитет до 5 обитатели. Всеки апартамент разполага със спални със санитарни възли, дневна, трапезария и кухненски бокс. Това е среда, близка до семейната – място, където хората могат да живеят спокойно, да развиват умения, да общуват и да се чувстват част от общността, поясни Светла Дончева, заместник‑кмет на община Чирпан. Тя допълни, че Центърът за специализирана подкрепа ще предлага услуги като информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови умения; дневна грижа и мобилна превантивна общностна работа.

Специален гост на церемонията беше министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която разгледа сградите, където ще се предлагат новите социални услуги. "Днес откриваме не само една физическа среда, а трябва да говорим за това, че ще променим живота на близо 8000 души в страната, които са настанени в домове за стари хора или в институции за хора с увреждания", посочи министърът.

„За мен е огромно удоволствие днес, в навечерието на Съединението и на празника на град Чирпан, да открия една от поредните 250 институции, които съвместно с общините успяхме да реализираме в рамките на няколко месеца по Плана за възстановяване и устойчивост“, каза министърът.

Тя посочи, че е проследила развитието на идеята от нейното начало до нейното реализиране и определи откриването като успешен край на един важен етап. Според нея обаче същинската работа предстои, тъй като след изграждането на необходимата материална база трябва да се постави акцент върху качеството на грижата.

Сред гостите бяха още областният управител доц. Калоян Дамянов, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Петя Чакърова, секретарят на президента по вътрешна политика и гражданско общество Мария Юрукова.