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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23512280 www.24chasa.bg

Двама загинаха в тежка катастрофа край Ямбол

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Катастрофа Снимка: Pixabay

Двама души са загинали на място при тежка катастрофа на пътя между Ямбол и Сливен, съобщиха по първоначални данни от Областната дирекция (ОД) на МВР, информира БТА. Сигналът за инцидент с две коли, едната от които се е запалила, е постъпил минути след 19 часа. На място - в близост до изхода на Ямбол, са изпратени екипи на пожарната и "Пътна полиция".

В момента се извършват процесуално-следствени действия. Движението в участъка е затворено. Превозните средства се пренасочват по обходен маршрут: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно, посочиха още от ОД на МВР.

Катастрофа Снимка: Pixabay

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