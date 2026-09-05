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Велислава Петрова към майката на Ива Михайлова: Може да разчита на нашата подкрепа

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Министър Велислава Петрова СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Българското правителство ще положи всички усилия за постигане на справедливост по казуса на Ива Михайлова. Това заяви външният министър Велислава Петрова, след като проведе среща с майката на Ива Михайлова, Христина, съобщават от МВнР.

Българката, която има и македонско гражданство, продължава да не бъде допускана от властите в Скопие за лечение у нас, след като е подсъдима в Основния съд в град Кочани по обвинение за предизвикване на тежка катастрофа със загинал през октомври миналата година. Случаят на 23-годишната Ива се превърна в повод за ново политическо и обществено напрежение между София и Скопие.

"Моля Ви да предадете на Ива, че не е сама и може да продължи да разчита на нашата подкрепа в този труден за нея и Вас момент", заяви Петрова. И изрази институционална, но и лична загриженост и съпричастност към тежкото здравословно състояние на българката.

Външният министър запозна Христина Михайлова с действията, които МВнР е предприело до този момент във връзка с отказа на властите в Северна Македония да бъде разрешено на Ива да получи необходимото ѝ лечение в чужбина. България оказва необходимата подкрепа за осигуряването на най-добрата правна защита по казуса, съобщиха от външното ни министерство.

Страната ни остава непоколебимо ангажирана в усилията за бързо и успешно приключване на случая, категорична бе Петрова.

На 31 август граждани се събраха в подкрепа на Ива Михайлова пред посолството на Северна Македония в София. Демонстрацията бе организирана от фондация "Македония".

Същият ден в Кочани се състоя съдебно заседание по делото срещу Михайлова, на което присъстваха депутати от българския парламент, за да проследят хода на делото и спазването на правото на Михайлова на справедлив процес.

Делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с показания на вашите лица. Досега бе разпитан последният свидетел на пътното произшествие с една жертва, за което е обвиняема Михайлова, и започнаха показанията на първото от трите вещи лица по случая.

По време на заседанието в края на август бе разпитан полицай, който е осъществявал акция по безопасност на движението по време и на мястото, където е станала катастрофата. Подобно на останалите свидетели и той заяви, че не е видял самата катастрофа, но е чул удара между двете коли. Той твърди, че полицейската проверка, която се е правила в този момент на спрян автомобил, не е затруднявала движението на останалите автомобили по пътя.

Според Зоран Йошевски причината за инцидента е, че Ива Михайлова е навлязла с около 90 см в насрещната лента, където се е движил другият автомобил, и няма следа, която показва, че другият автомобил е навлязъл в нейната. Йошевски е изготвил една от трите експертизи на катастрофата.

Прокурор е заявил пред българката, че прокуратурата няма да се съгласи тя да се лекува в чужбина, ако състоянието ѝ не е животозастрашаващо, съобщи самата Михайлова. Според нея тя е получила този отговор след края на днешното заседание по делото срещу нея на въпрос към прокурора какви документи трябва да представи, за да може да бъде лекувана в България.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, в която е участвала, което не ѝ позволява да бъде лекувана в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ. Решение на Апелативния съд в Шип от 20 август потвърди решението на основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да получи необходимото ѝ лечение в България въпреки предоставените заключения на компетентната здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, както и за предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено там.

Министър Велислава Петрова СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

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