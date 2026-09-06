Кулминацията на честванията е в Пловдив

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Днес се отбелязват 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Кулминацията на тържествата е в Пловдив. Президентът Илияна Йотова ще участва в 20:30 часа в тържествената проверка-заря на площад „Съединение“ в града и ще приеме почетния строй.

На церемонията ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, съобщиха от Министерството на отбраната. Ще участват представителни формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както и Представителният духов оркестър на ВВС. Командващ зарята е бригаден генерал Божидар Бойков, командир на СКСО.

Отбелязването на празника на град Пловдив и 141-вата годишнина от събитията на 6 септември 1885 г. ще започне в 10:00 часа в катедралния храм „Света Богородица“ с тържествен молебен, отслужен от Пловдивския митрополит Николай. В двора на храма ще бъде отслужен молебен и ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич.

Венци и цветя ще бъдат положени и пред паметната плоча на майор Райчо Николов (до пл. Римски стадион) и паметника на Захари Стоянов в Градската градина (зад Регионалния природонаучен музей) в 11:00 и 11:30 ч.

Около 12:00 ч. ще бъдат наградени участниците в 50-ия юбилеен международен мемориален маратон „Съединение“. Той тръгва в 9:30 ч. от площад "Съединение" в град Съединение. Финалът му е на площад "Съединение" в Пловдив. Трасето на маратона е дълго около 22 км.

В 19:00 часа на площад „Римски стадион“ комитет "Родолюбие" ще пресъздаде събитията от 6 септември 1885 година.

В 19:45 часа в Регионален исторически музей - Пловдив ще бъде представена изложбата „Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции“.

Тържествената заря проверка ще започне в 20:30 часа на площад "Съединение".

В София Денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част. Националният военноисторически музей в София ще представи тематични музейни турове с начален час 11:00 ч. и 15:00 ч., които ще проследят пътя към Съединението, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Празничният 6 септември ще бъде отбелязан с военни ритуали и във Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Хасково, Ямбол, Сливен, Варна, Бургас, Горна Оряховица, Асеновград, Радомир и други населени места.