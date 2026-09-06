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Делян Пеевски: Честито Съединение! Нека да продължим да работим за силна и достойна България!

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Делян Пеевски

Лидерът на ДПС Делян Пеевски честити Съединението на България. Ето какво пише той:

Честит 6 септември - Денят на Съединението, в който отбелязваме  141 години  от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.  Празник, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех.

Нека  днес, почитайки тези, които имаха смелостта да отстояват българското  обединение, да продължим да работим за силна и достойна България.

Честит празник!

Делян Пеевски

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