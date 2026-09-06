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Радев: Когато са единни, българите могат да променят историята

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Премиерът Румен Радев СНИМКИ: Велислав Николов

Премиерът Румен Радев честити на Българите празника на Съединението. Ето какво пише министър-председателят:

Скъпи сънародници,

На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството.

През историческата 1885 г. България непоколебимо отхвърли Берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни.

Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си.

Честит празник!

Премиерът Румен Радев СНИМКИ: Велислав Николов

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