Радев: Когато са единни, българите могат да променят историята

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът Румен Радев честити на Българите празника на Съединението. Ето какво пише министър-председателят:

Скъпи сънародници,

На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството.

През историческата 1885 г. България непоколебимо отхвърли Берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни.

Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си.

Честит празник!