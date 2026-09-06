Кабинетът обмисля увеличение на тежестта на стажа в пенсионната формула

Планираме преглед на пенсионната формула, обяви в Чирпан социалният министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че се обмисля тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена. Може да не е в този бюджет, но в дългосрочен план в управленската програма на "Прогресивна България" това е записано, припомни министърът.

В момента една година стаж без превръщане носи 1,35% в пенсионната формула, като до 2021 г. беше 1,2, а преди това - около 1. Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с този процент. При отложено пенсиониране тежестта е много по-висока. Хората, придобили право на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО), които продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната лична пенсия, получават за всяка година осигурителен стаж след тази дата 4%. Въпреки това не са много хората, които отлагат пенсионирането си, т.е. стимулът явно не успява да надхвърли всички пенсии, които междувременно получава човек, без това да му пречи да работи.

Другата заявка за пенсионната система е да се извадят несвързаните с осигурителен принос плащания от НОИ и да се прехвърлят към социалното подпомагане, съобщава "Сега".

Ефремова коментира още две известни новини за пенсиите – швейцарското правило остава инструментът за осъвременяване на пенсиите, а първата коледна добавка по новия ред ще е 50 евро и ще се отпусне на около 500 000 лица от уязвими групи, а не само на пенсионери.

За минималната заплата Ефремова смята, че реалистичното увеличение ще е между 40 и 50 евро. В указанията на финансовия министър Гълъб Донев за изготвянето на бюджет 2027 е записана минимална заплата от 660 евро, докато договорените със синдикати и работодатели индикатори дават 672,80 евро.