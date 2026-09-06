Сергей Игнатов: Защо децата, които имат проблем с математиката по българската програма, са много добри по системата на Кеймбридж

Съединението е уникален акт в нашата история. Може би, защото след Освобожданието от 1878 г. е минало малко време и петите колони на Великите сили още не са били изградени докрай, и този български дух е решил, че няма да се съобрази с решението на Великите сили, а ще направи първата крачка към обединението на България, каза историкът проф. Сергей Игнатов по bTV.

Има интересно явление - има училища, които едновременно с българската програма вървят по системата на Кеймбридж, коментира състоянието на образованието проф.Игнатов, който два пъти е бил министър на образованието. "Там се оказва че децата, които имат проблем с математиката по българската програма, са много добри по системата на Кеймбридж. Значи става дума за начина на преподаване, подбора на материала, акцента на това кое е основно".

Трябва да се намери начин да се ограничи достъпа на деца особено до опасните места в мрежата, каза Сергей Игнатов по повод трагедията на Младежкия хълм в Пловдив. Най-важното е семейството. Освен това децата излизат извън училище след последния учебен звънец, виждат изрисувани фасади на сгради, всеки пресича където си иска, хора се бият за паркомясто, както и да ги възпитаваш в рамките на тези часове в училище, те излизат навън и биват погълнати от тази агресия. Пък и пребивават минимум 4 часа в социалните мрежи и там не можем да проследим къде са, подчерта проф.Сергей Игнатов.