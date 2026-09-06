Четирима пострадали в 145 пожара за 24 часа

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Общо 145 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали са четирима души, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството.

Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала за произшествия, пояснява БТА.

С преки материални щети са възникнали 40 пожара, от които 16 в жилищни сгради, един в промишлена сграда, три в спомагателни, временни или паянтови постройки, осем в транспортни средства, четири в горски масиви, четири в селското стопанство.

Без нанесени материални щети са възникнали 105 пожара, от които 69 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища, 25 в отпадъци и девет други.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са 17 лъжливи повиквания.