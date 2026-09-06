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Стефан Цанев: Човечеството озверява

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Стефан Цанев и Доротея Тончева. Скриншот от видео на bTV

Мислех, че човечеството помъдрява. Сега светът отново полудя и са ми необясними нещата които стават, каза големият поет и драматург Стефан Цанев по bTV. Новият папа каза, че шепа тирани тероризират земята. Човечеството озверява и сега се надявам, че изкуственият интелект ще се намеси в живота на човечеството и да бъде програмиран така от добри хора, че да върнат на човечеството любовта и съчувствието, разсъждава Стефан Цанев.

Много рядко, за съжаление, българският народ самостоятелно решава съдбата си. А при Съединението не само само го извършва, а го прави напук на Великите сили и успява. Значи можем, смята Стефан Цанев.

Какво ни пречи да се обединим? Ние сме хора с дребно мислене, каза Доротея Тончева. Колкото по-интелигентна е една нация, толкова по-висши са целите й и може да се обединява. А сега няма нищо единно.

Това може би е заложено в нашата нация, добави Стефан Цанев. Още в 6-7 век съществуват в Европа четири Българии. Известна е притчата за Кубрат и снопа - синовете му да са единни. Още на другия ден, след като умира, те поделят царството. Търсех с всички сили да намеря материал, че тези държави са общували. Няма такъв материал, разказа Стефан Цанев.

Стефан Цанев и Доротея Тончева. Скриншот от видео на bTV
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