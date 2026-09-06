Кирил Петков: Дали 6 септември не е най-важната дата от нашата история?

Бившият премиер и екслидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков зададе въпроса дали 6 септември не е най-важната дата в българската история. Петков се включи в споровете кой трябва да е националния празник, без да омаловажава датата 3 март и руско-турската освободителна война. Ето какво пише той навръх Съединението.

"Винаги съм се чудил дали 6 септември не е датата от нашата история, на която трябва да даваме най-голяма важност.

Защото трудно можем да намерим по-чист пример за българска воля, единство и самочувствие.

На 6 септември 1885 г. българите сами решават, че разделението между Княжество България и Източна Румелия повече не може да продължава. Български революционери, офицери, войници и граждани организират Съединението. На разсъмване войските на майор Данаил Николаев и въстанически отряди влизат в Пловдив, отстраняват управлението на Източна Румелия и Съединението е провъзгласено.

Българите не чакат одобрението на Великите сили. Поемат огромен политически и военен риск.

Четири дни по-късно император Александър III изтегля руските офицери от България в знак на несъгласие със Съединението, оставяйки младата българска армия практически без висшия си команден състав. А когато Сърбия напада България през ноември, именно тази млада българска армия защитава Съединението и побеждава.

Това е изключително силен разказ за България: българи вземат решение за България, обединяват се около него, поемат риска и сами защитават постигнатото.

Това по никакъв начин не намалява значението на Освобождението. Никога не трябва да забравяме саможертвата на хилядите хора, воювали за нашата свобода – българските опълченци, руските войници, румънските войници, финландците от Финландската гвардия, както и войници и доброволци от различните народи на тогавашната Руска империя, включително украинци.

Но ако искаме да разберем защо 6 септември заслужава толкова голяма тежест, си струва да погледнем и фактите около 3 март, когато реално не е обявена независимостта на България. Подписан е предварителният Санстефански мирен договор между Руската и Османската империя. Български представител не е страна по договора и не участва в подписването му.

Член 6 на самия договор определя България като „автономно трибутарно княжество", а според член 7 князът трябва да бъде утвърден от Високата порта със съгласието на Великите сили. Пълната независимост на България ще бъде обявена чак на 22 септември 1908 г. И Санстефанската конструкция не се реализира в този вид. Няколко месеца по-късно Берлинският договор я променя, като отделя Източна Румелия от Княжество България. Може би и това е причината, 3 март е обявен за национален празник с решение на Народното събрание чак на 5 март 1990 г.

Нищо от това не намалява саможертвата на руските войници и на всички останали, воювали за освобождението ни. Даже ако търсим дата, която най-силно символизира тази саможертва, Шипка е може би още по-силен символ. Решителният ден от августовските боеве при Шипка е 11 август 1877 г. по тогавашния календар – 23 август по днешния. Български опълченци и руски войници стоят рамо до рамо и защитават прохода. Само в боевете от 9 до 14 август Шипченският отряд дава 3640 убити, безследно изчезнали и ранени.

Имаме и 20 април 1876 г. по тогавашния календар – 2 май по днешния, когато избухва Априлското въстание и българите сами се вдигат за свободата си.

Затова този разговор не трябва да бъде за това кой е „проруски" и кой е „проевропейски". Трябва да гледаме истинските исторически документи и да ги преподаваме на децата си такива, каквито са, за да изграждаме българско самосъзнание, в което делата на българите и интересът на България са в центъра.

6 септември е дата, с която можем да се гордеем именно заради делото на смели български патриоти. Те не чакат съгласието на Високата порта, не търсят разрешението на Великите сили и действат въпреки противопоставянето на руския император Александър III, който след Съединението изтегля руските офицери от българската армия. Българите не чакат някой отвън да реши съдбата им или да ги спаси.

Те просто вземат съдбата на България в собствените си ръце.

И може би това е най-важното послание на днешния ден:

Когато българите сме обединени, когато вярваме в собствените си сили и когато поемем съдбата си в собствените си ръце, България успява.

Съединението прави силата.

Честит Ден на Съединението!