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„Кроношпан" монтира 85% от конструкцията на новите биофилтри в търновския си завод

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: Кроношпан България

Започнали са доставките на оборудването

„Кроношпан България" продължава изпълнението на инвестиционната си програма за 20 млн. евро, насочена към намаляване на емисиите от производството във Велико Търново и внедряване на съвременни технологии за пречистване, посочват от компанията.

По проекта за биофилтрите BioCAT NARS 3000 фундаментите вече са изградени. Металната конструкция е доставена и монтирана на 85%, а доставките на технологичното оборудване са започнали.

Очаква се монтажът на металната конструкция да приключи до 15 септември 2026 г. От същата дата ще започне и голяма част от монтажните работи по електрическата част на проекта.

Напредва и подготовката за изграждането на новия UTWS филтър с електрофилтър към производството на плочи от дървесни частици. Носещите метални конструкции са поръчани за изработка в най-кратък срок. Строителството се очаква да започне до края на септември.

Инвестиционната програма включва още допълнителен мокър електрофилтър към МДФ сушилнята и реконструкция на съществуващия електрофилтър на МДФ линията.

Новите съоръжения са съобразени с изискванията на Европейската комисия и най-добрите налични техники за дървообработващата индустрия. С реализирането на инвестиционната програма заводът във Велико Търново ще разполага с най-модерните технологии за пречистване, налични на пазара, уверяват от предприятието

Сагата - местна власт и търновци срещу „Кроношпан", заради системно бълвани миризми, прах и дим, ескалира в началото на 2026 г., преминавайки през затваряне на мощности и последващо съдебно разпломбиране. През януари РИОСВ – Велико Търново наложи принудителна административна мярка за спиране на основната линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ). През юни ВАС излезе с определение, което спря предварителното изпълнение на заповедта за затваряне. На 15 юни 2026 г. РИОСВ официално премахна пломбите от сушилнята и съоръженията за топъл въздух, позволявайки на завода да възобнови работа.

Само два дни след рестарта, на 17 юни 2026 г., екоинспекцията обяви, че ще наложи нова санкция на „Кроношпан" заради уловено поредно замърсяване на атмосферния въздух. А зелените телефони прегряха от сигнали за смрад и синкава мъгла. Ситуацията стана повод кметът Даниел Панов да предупреди ръководството на завода, че търпението е изчерпано и великотърновци не са съгласни повече да бъдат тровени. Настоя производството да бъде възобновено едва след изпълнение на най-високите екологични стандарти, които да гарантират здравето на хората. 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново наложи нови глоби на завода „Кроношпан България" за близо 77 хиляди евро (около 150 хиляди лева) през месец юли.

Снимка: Кроношпан България

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