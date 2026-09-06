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Даниел Панов: В думите „Съединението прави силата" е кодът към по-добрия утрешен ден

Дима Максимова

[email protected]

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Даниел Панов

6 септември бележи 141 години от подвига на България през далечната 1885-а година – Съединението, казва в поздрав за празника кметът на Велико Търново Даниел Панов.
 Припомня, че събитието се случва едва седем години след Свободата и отхвърлянето на петвековното робство, а предците ни изумяват света със смелост, воля и решителност.

"Източна Румелия отново е част от Княжество България.
Стара планина вече не разделя българите в две различни държави.Казваме на висок глас и ясно показваме на света - няма по-голяма сила от обединението, когато в корените му е обичта към Родината!"

Даниел Панов припомня, че 6 септември е специален ден за великотърновци.

"Обявено в Пловдив, но зародило се като идея и национална кауза в Търново, Съединението подчертава огромната роля на бележитите търновци в идеала, наречен българско национално обединение. И доказва защо днес – 141 години след този акт, Велико Търново с гордост се нарича Историческа и духовна столица",  припомня Панов.

В думите „Съединението прави силата" е кодът към по-добрия утрешен ден. От нас се иска да вникнем в мъдростта. Да имаме вяра. Да носим свободата в сърцата и съзнанието си. Така, както го направиха предците ни",, давършна кметът на Велико Търново.

Даниел Панов

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