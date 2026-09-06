Борисов: Против съм ГЕРБ да има кандидат за президент, ще направим услуга на Йотова

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна за противоречия в партията относно издигането на кандидат за президент. Финалното решение ще бъде взето на 8 септември след дискусии във вътрешнопартиен чат, но Борисов е против явяването с партиен кандидат. Бившият премиер говори пред медиите във Велико Търново навръх Съединението и обясни аргументите за и против.

"Основните политически партиии нямат издигнат партиен кандидат. Защо нямат? Защото президентнгтискитя вот като състезание има две цели - първо търсим обединител на нацията и върховен главнокомандващ, на фона на войните, в които почти всички са замесени.

"Прогресивна България" няма свой кандидат, Илияна Йотова бе издигната от инициативен комитет. ПП-ДБ не издигат сво кандидат. Времето на партийните кандидати изтече. Политическите партии направиха с битките си "партия" мръсна дума.

Услужливо се пропуска защо другите нямат кандидати. Всички започнаха много отбрано да говорят, сега има трябвали избирателите на ГЕРБ. Обаче те са Бойковисти, не можеш да сипеш обиди към лидера и после да очакваш да гласуват за теб.

В ГЕРБ в момента действително има голямо желание партията да заяви кандидат. Само, че аз съм по-мъдър и далновиден. Ако ГЕРБ издигне кандидат, то ще го наричам европейски кандидат. Това ще раздели вота, ако издигнем кандидат, така ще направим най-голямата услуга на г-жа Йотова.

Можеше ли да им по-добра двойка от Гюров и Кандев? Можеше.

Ако искаме да имаме сила и да се противопоставим, трябва партийните лидери да тежат. Тази двойка отблъсква избирателите. На 90% избирателите на ГЕРБ ще ме послушат. Как ще гласуват за тези, които хулят ГЕРБ. Това е в услуга на Йотова, тя е изключително опитен човек

До 8-ми ще решим дали да издигнем кандидат, ще има гласуване. Аз съм против. Уж от ГЕРБ не зависи нищо, но според социолозите много зависи.

Защо ГЕРБ да ни е страх? Значи Радев, го е страх, Божанов го е страх, Радостин Василев не го е страх.

Ние толкова победи направихме, че даже спряхме да им се радваме. Сега всички виждаме, че правителството не се справя. Непоискана подкрепа на никой няма да дадем. Ненаказано добро няма, аз съм вярващ човек. Не водим разговори с други партии. Не виждам никой от кандидати да става за върховен главнокомандващ, още по-малко за обединител на нацията. Аз бих се кандидатирал с удоволствие, ако можех да обединя нациията. Преди години имах 90% рейтинг, но времето на партийните лидери отмина.

Мачът не е свирен, когато всички очакват победа, понякога се случват най-големите изненади. Така стана и с "Реал", когато падне от "Бетис".