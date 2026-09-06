Митрополит Николай: Нека всеки се запита дали със своите думи и постъпки съединява, или разделя (Снимки)

Нека бъдем миротворци и да насърчаваме към мир хората около нас, призова владиката на молебена по случай 141 г. от Съединението

В храма "Успение Богородично" дойде цялата местна власт, след църковната служба всички се поклониха пред паметника на Гаврил Кръстевич

"Блажени са миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. С тези думи на нашия Спасител нека погледнем към днешния празник на Съединението на България. Съединението не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството. Затова днес трябва да си дадем сметка кои са миротворците и колко са нужни те на обществото ни. Нека бъдем миротворци! Нека всеки от нас се запита дали със своите думи и постъпки съединява, или разделя, дали носи мир, или създава противопоставяне."

Тези думи отправи пловдивският митрополит Николай на молебена, който лично отслужи в храма "Успение Богородично" по случай 141 г. от Съединението на България и Деня на Пловдив.

Според него миротворец трябва да бъде всеки човек. "Миротворец трябва да е всеки баща, всяка майка, всеки съпруг и всяка съпруга. Миротворец е всеки учител, който възпитава децата, лекарят, който изпитва щастие, когато излекуваният от него човек се върне в прегръдките на своите близки. Миротворци могат да бъдат и хората на изкуството. Със своето творчество и със словото си те могат да разделят и да разгневяват обществото, но именно те могат да му дадат и надежда. Миротворец може да бъде всеки, който помни думите на Иисус Христос и се стреми да живее според тях. Това е и моето послание към вас в днешния ден: Нека бъдем миротворци. Нека самите ние бъдем миротворци и да насърчаваме към мир хората около нас. Нека бъдем съединени и да постъпваме така, както Той ни е поръчал. Така мисля и така вярвам", заяви владиката.

По думите му Съединението с Христа е първото и основно съединение. То е в изповядването на общата православна вяра и в споделянето на основните християнски ценности.

"Без това съединение никакво друго съединение в обществото не е възможно. Защото истинското единство започва не отвън, а от човешкото сърце - от любовта, уважението и отговорността към човека до нас. Поздравявам всички вас по случай празника на Съединението, и най-вече онези от вас, които днес намериха пътя към църквата", каза митрополит Николай.

Той добави, че мирът не е възможен без миротворци.

Според него Съединението е дело, благодарение на което, волята на българския народ и на действията на редица личности, сред които и Гаврил Кръстевич, се осъществява по мирен начин.

"Това също е урок за нас. Големите неща могат да бъдат постигнати, когато има воля, разум и когато хората умеят да бъдат заедно. Затова нека не гледаме на Съединението само като на дата от историята. Нека го превърнем в нравствен урок за настоящето. Нека бъдем хора, които съединяват, а не разделят. Хора, които изграждат мостове, а не стени. Хора, които носят мир в своите семейства, в своето общество и в сърцата си", завърши словото си той.

На молебена бяха градоначалникът Костадин Димитров, районни и зам.-кметове, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, и.д. апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев, областният управител Георги Янев, архонтът Георги Гергов и други.

"Честит празник на всички българи и най-вече на пловдивчани. Преди 141 години, ако не беше Пловдив, нямаше да я има България такава, каквато я познаваме днес. Пловдив има своето специално място в историята ни и своята роля в събитията, променили съдбата на България. Различията не трябва да ни разделят. Единството започва с уважението към човека до мен, с разбирането, че всички имаме своите различия, но споделяме една обща история и една обща България. Защото големите неща се постигат тогава, когато умеем да бъдем заедно", заяви Костадин Димитров, преди да влезе в храма за молебена.

След молебена всички се поклониха на паметника на Гаврил Кръстевич, който е в двора на храма. Поднесоха и цветя.