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Майстор от Карнобат: Изнасяме метлите за чужбина, пазарът в страната е слаб

Дияна Райнова

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Иван Неделчев

Прясно вързани метли – различни видове и размери, донесе на първия Фестивал на метлата в село Свобода майсторът Иван Неделчев от Карнобат. Той прави метли от 1991 г.

„В този бизнес първо има много труд, после има хляб", категоричен е Неделчев. „Метларството стана семеен занаят. Успяхме да затворим цикъла, тъй като отглеждаме и 290 дка метла. Това в България почти го няма", обяснява Неделчев.

И уточнява, че в страната майсторите на метли са неповече от 4-5, но малко са затворили цикъла отглеждане на суровина и производство." Ние сеем, берем и връзваме метли Правим 14 вида метли. Метлата се прави само с ръчен труд, няма машина, дори и за шевовете. За да стане метла от „суровината" има осем ръчни процедури. Най-трудоемката е двойката обърната метла", разказва майсторът.

„Обрахме метлата от полето преди дни, направихме метлите за Фестивала и дойдохме, защото ни поканиха", добавя той. Неделчев признава, че в България метли се купуват слабо, основният пазар е в чужбина и добавя, че и на всеки кораб има метли.

Иван Неделчев
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