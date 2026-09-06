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Над 4000 чифта маратонки ментета и други имитации иззе МВР от магазини по Черноморието

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По Черноморието могат да бъдат открити десетки магазини, в които се продават ментета на известни спортни марки.

Служители на дирекция „Киберпрестъпност" на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) са иззели над 4000 чифта спортни обувки и други имитации на известни марки от търговски обекти по Черноморието при специализирана акция срещу фалшиви стоки, съобщиха от МВР на официалната си интернет страница. Това е четвърта специализирана операция в защита на интелектуалната собственост на територията на курортни селища по Южното Черноморие, поясниха от министерството, цитирано от БТА. 

В хода на полицейската акция били установени търговски обекти, в които се съхранявали и предлагали за продажба фалшифицирани стоки – имитации на известни марки. В магазините и прилежащите към тях складови помещения са открити над 4000 чифта спортни обувки и други артикули. Стоките са иззети в условията на неотложност, посочиха от МВР. 

Образувани са досъдебни производства, действията по разследването продължават, посочиха от МВР. 

При проведена по-рано полицейска операция на територията на Варна е преустановена незаконната продажба и съхранение на слънчеви и диоптрични очила и аксесоари за тях, носещи белезите на защитени търговски марки, без необходимото по закон съгласие на притежателите на правата. Иззети са около 7000 артикула. Образувано е досъдебно производство, допълниха още от МВР. 

 

По Черноморието могат да бъдат открити десетки магазини, в които се продават ментета на известни спортни марки.

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