Нана Гладиуш: Баба ми и баща ми починаха от рак, при мен ракът не случи на човек

Бившата телевизионна водеща Нана Гладуиш разказа откровено за битката с рака, която води от 14 години. В емоционално интервю пред Мон Дьо пред NOVA Нана разкрива, че нейният баща и нейната баба са починали от болестта. "Баба ми почина от рак на яйчниците, баща ми от рак на белия дроб, а моят рак не случи на човек", казва Нана, която продължава борбата.

Сестрата на Глудиш също е страдала от рак, а за болестта на баща и семейството разбира в последния момент.

"Беше, когато разбрахме, че не му остава и месец. Той не пророни нито дума. Той прочете диагнозата си. Той разбираше всичко. Отказа да говори на тази тема. Аз трябваше да си тръгна от Варна за София. С мъжа ми бяхме. И когато отдолу, от улицата, си вдигнах главата, за да го видя, защото той ме изпращаше, аз видях този „морски вълк" и в очите му имаше всичко – страхът, че няма да ни съпътства в по-дълъг период от време, сломеността от тежката диагноза и всичко останало", споделя през сълзи Нана.

„Тежко е да видиш силния човек, на когото всички шансове са отнети и който има силата на характера да се бори, но просто явно не му е писано да оцелее", казва Нана.

Баба ѝ също почива от рак. Майка ѝ с Алцхаймер. „Тази агония беше дълга и много тежка. До последно аз много обичах да сядам до нея на леглото и просто да се прегръщаме. И в това мълчание, в тази тишина и невъзможност да си кажем нищо, аз разбирах, че тя е още там. Аз я усещах. И тя ме усещаше", казва Нана.

Докато е в Израел и се потвърждава вторият ѝ рак, се разбира, че сестра ѝ също е болна.

„Аз се хвърлих да спасявам нея и забравих за себе си. Чувствах се като човек, който е опрян до стената и някой ми е опрял „Калашников", разказва Нана.

Първата ѝ диагноза за рак е поставена през 2012 г.

„Страхувах се много. На петата година, когато за първи път отидох на поредния ядрено-магнитен резонанс и погледнах една двойка, която беше притеснена, очевидно заради дамата, и аз си казах: „Ами, не е чак толкова страшно. Да, може да се оцелее. Оцелява се, преживява се. Ето, а сега съм спокойна. Минаха пет години. Аз влязох, направих ядрено-магнитния резонанс и след два часа ми звъннаха, за да ми кажат да се върна в болницата. В момента, в който аз си позволих частично да освободя този страх от съзнанието си, просто вълната ме заля. И този път ме удари под кръста. Защото аз си бях позволила малко да повярвам", казва Нана.

На 38 години е, когато ѝ казват, че има рак. Детето ѝ е на 2 години и 7 месеца.

„Аз бях готова на всичко. Аз исках да живея. И днес искам да живея", казва Нана.

„На мен ракът ми е носил дрехите, седял ми е на масата, спал ми е в леглото. Аз 14 години всяка вечер си пия хапчето. Аз съм преживяла биопсии, операции, 2 химиотерапии, 2 таргетни терапии, 2 лъчетерапии, хормонални терапии и още, и още", споделя Нана Гладуиш.