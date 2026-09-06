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Пожарът над село Антон отново се разгоря, кметът моли за помощ

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Пожар

Пожарът над село Антон отново е активен, а кметът Андрей Симов моли за помощ.

Силният вятър носи огъня надолу по склона към боровата гора. Призивът на кмета на селото Андрей Симов е за доброволци, които да помогнат в гасенето.

"Моля всеки който има възможност да се отзове до "Пресечения камък", местност "Сикериша". На място работят екипи на пожарната и Национален парк „Централен Балкан". Предвид сложната обстановка и силния вятър, всеки който успее да се качи до пресечения камъка, да не се включва преди да наредят пожарникарите", призовава още Симов, цитира от НОВА.

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"Моля всеки който има възможност да се отзове до "Пресечения камък", местност "Сикериша". На място работят екипи на пожарната и Национален парк „Централен Балкан", казва той.

Продължават усилията за потушаването на пожара над село Антон (СНИМКИ)

"Предвид сложната обстановка и силния вятър, всеки който успее да се качи до пресечения камъка, да не се включва преди да наредят пожарникарите", призовава още Симов.

Пожар

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