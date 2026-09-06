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Продължава борбата с пожара в депото за смет в Габрово, затваряйте прозорците! (снимки)

Дима Максимова

[email protected]

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Гори габровското депо за боклук Снимка: Община Габрово

 Три пожарни екипа от Габрово и Дряново са на помощ на огнеборците в Габрово, които гасят запалването в регионалното депо за отпадъци. Силният вятър в района затруднява работата.

На терен са още служители на депото, Доброволното формирование към Общината и ОП "Благоустрояване", които осигуряват водоноски, съобщиха от общината.

На място са кметът на Габрово Таня Христова и директорът на РИОСВ - Велико Търново инж. Станислав Станчев.

Организира се допълнителна тежка механизация от строителни фирми. Осигурява се и допълнително количество пръст, с която ще се запръстяват засегнатите участъци. Работи се по локализиране и ограничаване на пожара.

Властите предупреждават, че е възможно задимяване в района на село Гръблевци, кв. „Младост" и Северната индустриална зона. При наличие на дим се препоръчва хората в засегнатите райони да ограничат престоя на открито и по възможност да затворят прозорците.

Гори габровското депо за боклук Снимка: Община Габрово
Кметът Таня Христова е на мястото на пожара Снимка: Община Габрово
Тежка техника е включена в гасенето Снимка: Община Габрово
Снимка: Община Габрово
Гори габровското депо за боклук Снимка: Община Габрово
Кметът Таня Христова е на мястото на пожара Снимка: Община Габрово
Тежка техника е включена в гасенето Снимка: Община Габрово
Снимка: Община Габрово
Гори габровското депо за боклук Снимка: Община Габрово
Кметът Таня Христова е на мястото на пожара Снимка: Община Габрово
Тежка техника е включена в гасенето Снимка: Община Габрово
Снимка: Община Габрово

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