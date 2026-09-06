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Монтана отбеляза Съединението с голямо хоро и урок по единство

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Монтана отбеляза Съединението с голямо хоро и урок по единство Снимка: Камелия Александрова

С голям концерт на пет фолклорни формации от Северозападна България Монтана отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

разничната програма на 6 септември събра на площад „Жеравица" изпълнители и публика в ден, който кметът на Община Монтана Златко Живков определи като „един изключителен празник" и повод да си припомним силата на единството.

В приветствието си кметът припомни историческите събития от 1885 година, когато българите сами осъществяват Съединението на Княжество България и Източна Румелия - акт, извършен въпреки волята на Великите сили и защитен със собствените сили на младата българска държава.

Той подчерта, че Съединението е сред онези моменти в българската история, които показват какво може да постигне народът, когато има ясна и обща кауза. По думите му историческият акт от 1885 година е бил част от стремежа на българите да изградят тук, на Балканите, силна православна европейска държава – България.

Кметът призова днешните поколения да запомнят именно този урок от Съединението: когато сме единни и имаме велика кауза, ние българите сме непобедими. Неслучайно, подчерта той, националният ни девиз е „Съединението прави силата".

Монтана отбеляза Съединението с голямо хоро и урок по единство
Монтана отбеляза Съединението с голямо хоро и урок по единство
Монтана отбеляза Съединението с голямо хоро и урок по единство
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