Директорът на Историческия музей в Пловдив: Захари Стоянов винаги ще е свързан с града ни (Снимки)

Честванията продължават с възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет „Родолюбие"

Захари Стоянов остава в историята като летописец на българските въстания, като революционер, писател и политик, но за Пловдив той винаги ще остане свързан с онези години, в които градът се превръща в център на подготовката за Съединението. Тук са неговите думи, тук са неговите другари, тук е създаден комитетът, тук са взети решенията. И тук, на 6 септември, идеята се превръща в историческа реалност. Делото на Захари Стоянов остава, защото някои хора остават в историята не само с това, което са направили, а с това, което са успели да направят възможно за другите. Той винаги ще остане свързан с града ни.

Това заяви директорът на Историческия музей в Пловдив по случай 141 г. от Съединението на България. Той заедно с местната власт положиха венци и цветя пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина. Преди това управниците почетоха паметта на Гаврил Кръстевич в двора на храма и пред паметната плоча на майор Райчо Николов до площад "Римски стадион".

"В деня на Съединението - една от кулминациите в историческата съдба на България, загива майор Райчо Николов - човек, посветил живота си на българския народ", изтъкна историкът Стефан Шивачев.

Честванията продължават с възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет „Родолюбие" в 19:00 часа на площад „Римски стадион". Кулминацията на тържествата е в 20,30 часа пред паметника на Съединението на едноименния площад, където ще се проведе тържествена заря-проверка по повод 141-ата годишнина от Съединението на България и

празника на град Пловдив, с участието на представителни роти от пловдивски военни формирования, официални лица, граждани и гости на града.