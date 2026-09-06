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Директорът на Историческия музей в Пловдив: Захари Стоянов винаги ще е свързан с града ни (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Местната управа положи цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов по случай Съединението

Честванията продължават с възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет „Родолюбие"

Захари Стоянов остава в историята като летописец на българските въстания, като революционер, писател и политик, но за Пловдив той винаги ще остане свързан с онези години, в които градът се превръща в център на подготовката за Съединението. Тук са неговите думи, тук са неговите другари, тук е създаден комитетът, тук са взети решенията. И тук, на 6 септември, идеята се превръща в историческа реалност. Делото на Захари Стоянов остава, защото някои хора остават в историята не само с това, което са направили, а с това, което са успели да направят възможно за другите. Той винаги ще остане свързан с града ни.

Това заяви директорът на Историческия музей в Пловдив по случай 141 г. от Съединението на България. Той заедно с местната власт положиха венци и цветя пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина. Преди това управниците почетоха паметта на Гаврил Кръстевич в двора на храма и пред паметната плоча на майор Райчо Николов до площад "Римски стадион".

"В деня на Съединението - една от кулминациите в историческата съдба на България, загива майор Райчо Николов - човек, посветил живота си на българския народ", изтъкна историкът Стефан Шивачев.

Честванията продължават с възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет „Родолюбие" в 19:00 часа на площад „Римски стадион". Кулминацията на тържествата е в 20,30 часа пред паметника на Съединението на едноименния площад, където ще се проведе тържествена заря-проверка по повод 141-ата годишнина от Съединението на България и
празника на град Пловдив, с участието на представителни роти от пловдивски военни формирования, официални лица, граждани и гости на града.

Всички управници на града участваха в честванията по случай Съединението
Всички управници на града участваха в честванията по случай Съединението
Кметът Димитров също положи цветя
Кметът Димитров също положи цветя
Пред паметника на Захари Стоянов също бяха положени цветя
Пред паметника на Захари Стоянов също бяха положени цветя

Местната управа положи цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов по случай Съединението
Всички управници на града участваха в честванията по случай Съединението
Кметът Димитров също положи цветя
Пред паметника на Захари Стоянов също бяха положени цветя

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