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Полицията в Генерал Тошево се самосезира от клип с агресия в социалните мрежи

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Полицията в Генерал Тошево се е самосезирала след разпространено в социалните мрежи видео, показващо физическа саморазправа между 74-годишен мъж и 14-годишно момче пред търговски обект в града, съобщиха от Министерството на вътрешните работи във Фейсбук.

По първоначални данни конфликтът е възникнал след забележка към момчето, което се придвижвало с електрическа тротинетка. По-късно двамата отново се срещнали, възникнал спор, който прераснал във физическа саморазправа.

След предприетите от полицейските служители действия са установени свидетели на случая и е изяснено лицето, заснело разпространените кадри.

74-годишният мъж е задържан с полицейска заповед. Уведомен е дежурен прокурор и е образувана проверка. Продължава изясняването на всички обстоятелства около случая.

Клипът се разпространява в социалните мрежи.

Полиция

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