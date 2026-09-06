Пак след 3 трупа на деца и баща ще се оглеждаме кой трябва да спасява от домашното насилие (Обзор)

Майката, чиито две дъщери бяха заклани от бившия ѝ мъж в Исперих, подавала сигнали, после ги е оттегляла

Подадени, но оттеглени сигнали за домашно насилие от майката на двете убити от баща си момичета ще бъдат проверявани от МВР. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по повод жестокото престъпление, след което мъжът се самоуби.

„Имаме отлично взаимодействие със социалните служби в това отношение. Домашното насилие беше фокус още през 2022 година (тогава Демерджиев пак бе министър - бел. ред). Разбира се, ще проверим дали тук е спазен алгоритъмът, който зададохме”, каза той пред журналисти. Припомни, че е подписано споразумение със социалното министерство и компетентните служби за обмен на информация при случаи на домашно насилие. “Механизмът е уреден, въпросът е да се спазва”, заяви той.

Визираният от него механизъм е следният -при сигнал за домашно насилие полицията трябва да го регистрира, да провери случая и да прецени има ли непосредствен риск за пострадалия. Ако има данни за престъпление, се уведомява прокуратурата, а когато са засегнати деца, се включва и отделът по закрила на детето.

Социалните правят оценка на риска и при нужда се сформира екип с полиция, прокуратура, община и други институции. След това се решава какви мерки за защита са необходими – от социална услуга и кризисен център до съдебна защита.

Засега обаче няма данни бащата да е бил жесток към двете си дъщери - на 10 и на 17 години. Момичетата останали да живеят с него в Исперих, след като преди около 2 месеца майка им го напуснала. Според местните - заради агресия.

Телата на тримата бяха открити в петък.Точният ден на смъртта не е ясен, но се смята, че е поне 2 дни по-рано. За последно тримата пък били видени във вторник.

Майката търсила децата, но след като не успяла да се свърже с тях по телефоните, предположила, че са извън обхват или са на почивка. Телата открил дядото на момичетата по бащина линия. Той забелязал, че синът му и внучките му не са у дома. Първоначално предположил, че са на почивка. След като телефоните им били изключени, влязъл в къщата и открил сина си обесен в банята, а впоследствие видял и телата на двете момичета.

Тя били заклани в леглата си. По телата им липсват следи от борба. Затова разследващите предполагат, че бащата ги е нападнал, докато спят. Сред версиите за агресията му попада ревност.

“Предната седмица той е купувал дрехи и маратонки за децата. Съществува хипотеза, според която майката е изпратила съобщение на една от дъщерите, в което я уведомява, че е намерила нов мъж, който ще бъде новият им татко. Вероятно това е ескалирало до степен бащата да посегне на двете си момичета. Майката, след като е заявявала многократно, че е обект на домашно насилие, е потвърждавала това пред полицията или пред прокуратурата, а на следващия ден се е отказвала от своите оплаквания, което е наложило да се прекратят тези преписки на етап полиция”, обясни окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. По думите на прокурора мъжът е имал задължения към казино.

Той се е занимавал епизодично с транспортна дейност, карал е такси. Баща му е продал земеделски земи, за да осигури средства за закупуването на автомобил, който синът му е възнамерявал да използва като такси. Автомобилът е бил открит с ключовете в контакта.

“Очаквахме да прояви агресия. Той беше агресивен, имаше насилие в семейството. Причината за раздялата беше това”, разказаха роднини на децата по майчина линия.

А вътрешният министър Иван Демерджиев, след като спомена за проверката, съобщи и за болест на бащата.

Той е имал проблеми, включително депресивно разстройство, които не са били идентифицирани по-рано, обясни Демерджиев. Болестта, от която е страдал 42-годишният мъж, е сред обстоятелствата, които предстои да бъдат изяснени в хода на разследването. Работи се по версиите за хазартни дългове, раздяла със съпругата и семейни проблеми.