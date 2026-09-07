"Давай, изкорени блокадата!" – как се стигна до присъдата до живот на Омар, прегазил полицаите

Тя идва 4 г. след трагедията в Бургас, сириецът каналджия ще обжалва

Четири години след бруталното убийство на двама полицаи, премазани от сирийския каналджия на мигранти Омар Аднан в Бургас, съдебната сага все още не е приключила напълно.

Преди броени дни Апелативният съд наложи доживотен затвор за Аднан, изменяйки 20-годишната му присъда, постановена от окръжния съд през февруари м.г. Защитата на сириеца обаче смята да обжалва тежкото наказание пред Върховния касационен съд. Според адвокат Калин Янев има свидетелски показания, които потвърждават тезата му, че престъплението е извършено по непредпазливост, а не умишлено, каквато е квалификацията в обвинителния акт.

За приключване на съдебната сага призова вътрешният министър Иван Демерджиев на 25 август, когато бе почетена паметта на двамата убити полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев. Те загинаха на 25 август 2022 г., след като полицейската патрулка, с която се опитаха да спрат автобус, пълен с мигранти, бе пометена от рейса, влачена и смазана на кръговото кръстовище “Трапезица”. Униформените не са имали никакъв шанс да оцелеят, тъй като получените от удара множество травми са били несъвместими с живота, стана ясно по време на съдебния процес.

Убийството на служителите на Охранителна полиция Илиев и Градев стана по времето, когато Демерджиев бе министър на МВР в едно от служебните правителства.

До промяната на присъдата на Омар Аднан и налагането на доживотен затвор се стигна след протест на прокуратурата, която не бе съгласна с наложеното от Бургаския окръжен съд наказание от 20 години лишаване от свобода. Интересен факт е, че срещу присъдата на първата инстанция жалби подадоха всички страни по делото - и частните обвинители - роднините на загиналите, и защитата на подсъдимия Аднан.

Апелативният съд измени присъдата, определяйки я като несправедлива, с мотивите, че е налице съществено несъответствие между размера ѝ конкретната обществена опасност на престъплението и дееца и целите на наказанието.

Тежката катастрофа става след преследване на автобус, шофиран от Омар Аднан, започнало още от КПП Крушево на пътя Малко Търново - Бургас. След неуспешен опит да бъде спрян там, екип на Гранична полиция започва преследване. Втори опит рейсът да бъде спрян е направен на КПП Пода малко преди Бургас. Омар отново не се подчинява на полицейските сигнали и за малко да премаже един от полицаите, излязъл с палка на пътното платно. Четири години след бруталното убийство на двамата полицаи (вдясно), премазани от сирийския каналджия Омар Аднан в Бургас, съдебната сага все още продължава.

За да се спаси, униформеният буквално скача върху мантинелата

В преследването се включва и втори автомобил на Гранична полиция. Автобусът обаче притиска колите на МВР, лъкатуши и с бясна скорост се движи към Бургас.

Навлиза в града през пътен възел “Юг”, отправяйки се в посока към кръговото кръстовище “Трапезица”. Точно там полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев опитват да спрат автобуса с мигранти. Препречват пътя му с полицейския автомобил, но вместо да намали скоростта, за да спре или да отбие, рейсът се врязва в патрулката, започва да я влачи, преминава през металните заграждения, помита и няколко павилиона, след което спира в затревена площ.

По-късно вещи лица установяват, че

няма следи от спирачен път

- Омар нито е намалил скоростта, нито е натиснал спирачките.

Автотехническата експертиза по делото отхвърля вероятността за техническа неизправност. Даже напротив - автобусът с нидерландски номера, ползван от каналджиите на мигранти, бил в много добро техническо състояние.

Като фрапантен удар срещу държавността в България определя случилото се прокуратурата. И от самото начало настоява за доживотна присъда. Според държавното обвинение, приближавайки полицейската патрулка на “Трапезица”, Аднан напълно е съзнавал, че ще настъпи произшествие, което ще завърши със смърт.

Поведението му е ярка демонстрация на незачитане на правния ред в страната. Това е особено тежък случай с изключително висока степен на опасност и на деянието, и на дееца, е позицията на прокуратурата.

Бургаският апелативен съд приема, че не се касае за еднократно нарушение на правилата за движение или за моментна неправилна реакция, довела до тежък резултат.

“Сблъсъкът представлява заключителният момент на продължително поведение, при което подсъдимият последователно е отказвал да изпълни законни разпореждания за спиране, продължил е движението с многотонен автобус с висока скорост, възпрепятствал е полицейските автомобили да го изпреварят и е достигнал до града, без да преустанови преследваната от него цел”, аргументират се магистратите.

Съдът отчита още, че каналджията не е имал шофьорска книжка, както и създадената непосредствена опасност за живота на пътниците в автобуса. В него е имало 47 нелегални мигранти, сред които жени и малки деца. Повечето били заставени да легнат на пода, някои били между седалките, без да имат възможност за обезопасяване. Много от тях го умолявали да спре по време на полицейското преследване.

“Първото, което направих, е да прегърна 4-годишното си момиченце.

Този човек е убиец”,

казва за Омар веднага след катастрофата една от жените, превозвани нелегално в рейса. Опасността обаче не е била ограничена само до пътуващите в автобуса и до полицейските служители. От показанията на свидетели се установяват конкретни ситуации, при които поведението на подсъдимия е създало непосредствен риск и за други участници в движението. Тези обстоятелства разкриват интензитет на обществената опасност, който значително надхвърля обичайното съдържание на престъплението от този вид, мотивират се магистратите.

Апелативният съд приема, че поведението на подсъдимия разкрива не просто моментна грешка в преценката, а изключителна устойчивост на решението за продължаване на непосредствено преследваната противоправна цел въпреки прогресивно нарастващата опасност за живота и здравето на множество лица.

По време на съдебния процес сириецът твърди, че е бил непълнолетен в деня на инцидента. Сложна експертиза обаче успява да установи, че по време на катастрофата той е бил пълнолетен. Малко по-късно и самият Омар признал, че е роден на 1 януари 2004 г. Както и че изобщо не е натиснал спирачките на автобуса, летейки към полицаите.

“Прокуратурата се постара да изясни всички факти от момента на влизането на подсъдимия на територията на България до момента на престъплението. По несъмнен начин бе установено, че извършителят е пълнолетен. Бе изпратена вербална нота на посолството на Сирийската арабска република, направена беше тройна съдебномедицинска експертиза, имаше и други данни по делото”, припомня наблюдаващият окръжен прокурор Димитър Узунов

Пред “24 часа” разследващи пък разкриха, че разполагат с видеоклипове, от които се вижда, че докато се приближава към полицейския патрул,

Омар крещи

“Джихад” и “Аллах”,

окуражаван от съучастника си Ахмат Муфат, който също бил в рейса. Клипчетата са открити в телефоните на двамата каналджии. Ахмат окуражавал Омар и с репликата: “Давай, изкорени блокадата”.

Репортерска проверка установи още, че само два месеца преди да прегази бургаските полицаи, сириецът Омар Аднан получава статут на бежанец, закрила в страната ни, а институциите му съдействат да събере семейството си, тъй като родителите и сестра му по онова време се намирали в Турция.