Голям пожар на гарата в Горно Сахране, спряха влаковете по линията София - Бургас (Снимки)

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Пожар на гарата в село Горно Сахране спря влаковете по линията София - Бургас.

На място са пристигнали пожарникари, които потушават огъня. Местните също са се включили в гасителните действия, съобщи БТА.

Според информация на сайта на БДЖ бързият влак от София за Бургас престоява в гара Калофер поради запалване на треви и храсти в близост до железния път, а пътнически влак Бургас - Карлово престоява в гара Казанлък.

Според местната медия knews огънят е обхванал сухи треви. Свидетели в района казват, че горят и бали, пламъците достигнали и дворовете на къщи.