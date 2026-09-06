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Голям пожар на гарата в Горно Сахране, спряха влаковете по линията София - Бургас (Снимки)

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Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews

Пожар на гарата в село Горно Сахране спря влаковете по линията София - Бургас. 

На място са пристигнали пожарникари, които потушават огъня. Местните също са се включили в гасителните действия, съобщи БТА. 

Според информация на сайта на БДЖ бързият влак от София за Бургас престоява в гара Калофер поради запалване на треви и храсти в близост до железния път, а пътнически влак Бургас - Карлово престоява в гара Казанлък.

Според местната медия knews огънят е обхванал сухи треви. Свидетели в района казват, че горят и бали, пламъците достигнали и дворовете на къщи. 

Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews
Голям пожар на гарата в Горно Сахране СНИМКА: Фейсбук/knews

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