Три обгорели греди в артинсталация – това е спасената от огъня памет на прочутата гимназия в Трявна

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Наследници на възрожденски майстори резбари и иконописци посрещат втори 15 септември без покрив след големия пожар

Липсата на бюджети на министерствата забавя ремонта

Втора учебна година без покрив - това ще е съдбата на Националната гимназия за приложни изкуства “Тревненска школа” след огромния пожар през април 2025 г.

Пари за ремонт има, има и избран изпълнител за инженеринг на 100-годишната сграда, но поредица административни пречки го отлагат вече година и половина. Дори силната ангажираност на културния министър Евтим Милошев да ускори процедурите не е в състояние да промени нещата.

Причината - липсата на приети бюджети на отделните министерства. А инфлацията и растящите цени топят отпуснатите за ремонт средства.

Така и този 15 септември училището по художествена дърворезба и иконопис, което пази традициите на прочутите възрожденски майстори от Трявна, ще започне под

временни скатове, покрити с найлони, и неизползваем трети етаж

Децата ще провеждат часове между две училища, а те, за радост на директора Орфей Миндов, тази година са толкова много, че са сформирани не една, а две паралелки в VIII клас.

Хитът е интериорният дизайн, който гимназистите изучават, редом с традиционните приложни изкуства.

Половината часове ще са в работилници и ателиета, които не са засегнати от огъня, а общообразователните предмети ще са в ОУ “Проф. Пенчо Райков”.

Там е преместено и ателието по иконопис, за да осигурим условия на младите творци”, разказва директорът.

Три обгорели греди - това е спасената от пламъците памет, която Орфей Миндов превърна в артинсталация в тазгодишното издание на международния симпозиум “Форма” в Трявна. Неремонтираният III етаж на гимназията пък бе сериозно творческо предизвикателство за участващите автори като алтернативно изложбено пространство.

Аз успях да си отделя 3 греди и ги ползвам като обекти за инсталация. Те ще останат като история”, допълва директорът.

Пожарът избухна около 3 часа след полунощ на 4 април миналата година. Учениците в общежитието, които през този период са на практика, са евакуирани. Няма ранени и пострадали, но стихията е унищожителна. Изпепелени са около 800 квадрата от покрива, ателиетата на последния етаж заедно с компютрите.

Водата, излята срещу огъня, се пропива и на долните етажи и по стените

Случилото се предизвика съпричастност в цяла България. На призива за помощ се отзоваха училища, организации, фирми. Временният покрив бе изграден благотворително от собственика на местния военен завод Емилиян Гебрев.

В края на миналия септември МС отпусна 2 млн. лв. за ремонт и възстановяване на сградата. Скоро след това бе обявена и обществена поръчка с предмет изготвяне на технически проект, изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор.

Четирима участници подават оферти за ремонта и възстановяването на горялата гимназия. На 29 януари 2026 г. министър Мариян Бачев определя за изпълнител благоевградското ДЗЗД “Карст-Ерст-Студио”. Обединението между “Карст Благоевград” ЕООД и “Стройнорм” ЕООД е класирано на първо място с най-ниска предложена цена - 827 973,80 евро.

Комисията не допуска до етап оценка другите две фирми - “Вертикал 90” и “ВАЛ ГРЕНТ”, тъй като не отговаряли на предварително обявените от възложителя условия.

Класираната на второ място фирма “Реставрация 02” обжалва пред КЗК. Жалбата е оставена без уважение. А преди 20-ина дни в полза на Министерство на културата се произнася и ВАС. Договор с избрания изпълнител обаче все още не е сключен.

“Очакваме да се приемат бюджетите на МОН, Министерството на културата, за да може министърът да подпише с избрания изпълнител и да може да се ползват средствата, които са отпуснати от Междуведомствената комисия към МС. Те са в преходния остатък на училището. Просто

много

административни пречки излизат - обжалвания, процедури,

затова ремонтът се забави ужасно много”, казва с тревога Орфей Миндов.

Според него законът за бюджета е неадекватно направен. Тези средства, които вървят като преходен остатък за следващата година, трябва да се отпушат по някакъв начин.

“Нищо не върви в тая държава, след като чак когато се приеме бюджетът, тогава могат да се ползват тези средства. Същото е и за капиталовите разходи. Просто не си даваме сметка колко отрицателно въздействие има забавянето с бюджета”, обяснява директорът на “Тревненска школа”.

Той е провел среща с министър Милошев като принципал на училищата по изкуство, който го уверил, че процедурите ще се придвижат максимално бързо, но това зависи от МОН.

“Той ми сподели, че са изискали с писмо по-бързо да ги приемат, за да може да тръгне процедурата”, обнадежден е Миндов. Според него оптимистичният вариант е ремонтът да започне най-рано през зимата, и то ако до 25 септември се приемат малките бюджети.

Поръчката е за инженеринг, ако за 40 дни успеят да проектират и зимата не е толкова студена, ноември - декември може да започне и ремонтът”, надява се директорът.

“Община Трявна

има пълна готовност за издаването на разрешение

за строеж за основен покрив, както и оказване на максимално бързо съдействие по всички административни процедури с изпълнителя, след като бъде внесен проектът за покривната конструкция”, категоричен е кметът Денчо Минев.

Той подчерта, че приоритет са учениците и процесът на обучение независимо от настъпилите обстоятелства.

“Варианти има и ние заставаме плътно зад талантливите деца, които идват да учат тук от цяла България”, допълва кметът.

Дотогава в училището през 2-3 месеца сменят найлоните за оранжерии над плоскостите от временния покрив, защото има постоянни течове.

“Когато започне есенният дъждовен сезон, вероятно ще се наложи още веднъж да извикам фирмите да сменят около 800 кв. м, защото слънцето ги изгаря, вятърът ги къса, а и врани ги дупчат, за да си крият храна”, казва в заключение Орфей Миндов.