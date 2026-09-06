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Румънец блъсна полицаи край Велико Търново, открадна кола и избяга от България

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Румънец блъсна патрулка с двама полицаи край Велико Търново, открадна кола и успя да избяга от България през "Дунав мост". 

Екшънът започнал ден по-рано, когато полицията в Стара Загора опитва да спре мощен автомобил. Шофьорът му не се подчинява и полицаите искат съдействие от колегите си във Велико Търново, съобщи Нова тв

Полицията от Велико Търново прегражда пътя в района на "Присовски завои" с камион и прави опит да спре румънеца със стоп палка. Шофьорът връхлита патрулката, опитвайки да избегне спиране. Двамата полицаи са ранени, а патрулният автомобил е със сериозни материални щети. 

След катастрофата румънецът изоставя катастрофиралата кола и бяга към близко предприятие за алуминиева дограма. Там обира няколко паркирани в съседство автомобила, задига кола от територията на предприятието и отпътува в посока „Дунав мост". Преминаването му през граничния пункт към Румъния протича без препятствия, възползвайки се от шенгенския режим.

С него е пътувала и жена, също румънска гражданка, която е задържана от полицаите. 

Основната версия на разследващите е, че мъжът се занимава с нелегален трафик на хора. Уплашен от организираната полицейска засада, той е предприел рисковата маневра срещу патрулката.

Работата по установяването на местонахождението му и международното му издирване продължават.

Полиция

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