Как 15 българи се върнаха от Тибет у нас

Само три дни преди унищожителното бедствие в района на границата между Непал и Тибет група от 15 българи е преминала през граничния пункт, който след това стихията практически унищожи. Българите се завърнаха у нас в четвъртък.

Огромна вълна от вода, лед и скална маса премина през района след срутването на ледник. По последни данни загиналите са над 1300, а повече от 5000 души остават в неизвестност. Сред тях има и стотици чужденци. Издирването продължава, но достъпът до засегнатите райони е изключително труден.

Водачът на българската група Даниел Димов разказва, че в деня, в който са преминали границата, нищо не е подсказвало за предстоящото бедствие, казва той пред бТВ.

„Времето беше прекрасно, нямахме никакви затруднения. Всичко беше както трябва", разказва той. Когато по-късно научил за случилото се и видял първите кадри, Димов дори не повярвал, че са истински. Групата е била на повече от 500 километра от мястото на бедствието, когато научава за случилото се.

„Бяхме в шок, но и изключително благодарни, че не сме били там. Че сме успели да преминем и да се измъкнем невредими", допълва Димов.

Управителят на туроператорската фирма Преслав Конов по това време е в Швеция. Първоначално Димов му съобщава, че на граничния пункт е имало наводнение и трябва да бъде проверено как групата ще може да се върне.

„Отворих компютъра и видях кадрите. Буквално ме шокираха. Това беше бедствие с многократно по-голям мащаб", казва Конов. Той се изправя пред сериозен проблем. Правилата за влизане и излизане от Китай са строги, а във визите на групата са посочени конкретните входна и изходна точки.

„Проблемът беше, че граничният пункт вече практически не съществуваше", обяснява той. За българската група той вече е знаел, че е в безопасност, но оставал големият въпрос как хората ще успеят да се върнат, след като граничният пункт, през който е трябвало да преминат, практически е унищожен.

След бедствието първият въпрос пред екипа е бил как групата от 15 българи да бъде изведена безопасно от Тибет. Първоначално планираният маршрут вече не е бил възможен, а мащабът на разрушенията все още не е бил напълно ясен.

Затова първата му стъпка е била да информира българските и местните власти. „Незабавно информирах всички компетентни власти за ситуацията – че има хора в Тибет. Още сутринта изпратих по имейл официално писмо до Българското външно министерство, Министерството на туризма, до посланика ни в Пекин, до посланика ни в Делхи и до консула ни в Непал", разказва той.

По думите му реакцията е била изключително бърза.

Следващото голямо предизвикателство са били самолетните билети. Десетки хиляди чужденци са започнали да напускат района, а възможностите за въздушен транспорт са били изключително ограничени.

Най-близкото летище до мястото, където се е намирала групата, е било на около 1000 километра. Оттам са се изпълнявали само два граждански полета – единият до Катманду, а другият до Сингапур.

За да успеят да стигнат навреме до летището, българите е трябвало бързо да променят маршрута си.