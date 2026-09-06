Джаферович: Младич беше най-страшният човек за нас. Не почувствах облекчение от новината за смъртта му

Не почувстват облекчение, когато съобщиха за смъртта на Ратко Младич. Това заяви по бТВ Ваня Джеферович. Той е бил на 8 години, когато е започнала войната в бивша Югославия. Смъртта на бившия командир на босненските сърби му върнали спомени от преживяното.

„Въпреки че аз и моето семейство не сме били тогава в Сребреница, имам много роднини, които са били в Сараево по време на обсадата на самия град".

„Младич беше име, което постоянно се появяваше по телевизията, по новините. Единственото нещо, което ние гледахме тогава, бяха новини. Нямаше други неща. Анимационен филм имаше винаги преди тях и това е единственото развлечение, което имахме по време на войната", сподели Джаферович.

„Нещо, което ми направи впечатление при него, беше, че изглеждаше като обикновен човек - като някой, с когото се разминаваш по улицата и дори няма да го погледнеш. И това беше най-страшното. Това беше най-страшният човек за всички нас", каза Джаферович.

По думите му семейството му не е загубило някого по време на войната, но е загубило хора след нея. „Дядо ми и баба ми се разболяха вследствие на преживяното, както и всички роднини, които сме имали".

„Някои оцеляха, някои загинаха по време на обсадата в Сараево. Оставихме целия си живот. Разделяме го на преди войната и след войната. Аз бях дете, слава Богу, бях прекалено малък, за да ме засегне по някакъв начин тази война. Но майка ми и баща ми загубиха всичко", каза той.

Според Джаферович не става въпрос за религиозна война. „Тези религии първоначално, по време на създаването на Югославия, не са имали никакво значение. Ние сме живели нормално. Имало е преброяване на населението - някой се извисява като мюсюлманин, другият е православен, сърбин, хърватин. Но никога не е имало проблем тези хора да живеят заедно, да се влюбват един в друг".

„Когато стана тази борба за територия, се случи една гражданска война. А Босна беше сърцето на Югославия. Беше най-големият проблем, защото цялото население е много смесено. И затова се стигна до такива жестоки моменти като в Сребреница", смята той.

„Не искам хората да си мислят, че казвам: „Сърбите са виновни". Сърбите са нападали, те са агресори в тази ситуация, но е имало много престъпления и от другите страни. Може би защото съм пораснал, но искам да разбера тези хора", каза Джаферович.

Той сподели, че въпреки това не може да разбере Ратко Младич. Този човек е чудовище, касапин, който е наредил да се избият толкова невинни души.