Пожар гори и в опанското село Бял извор

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Пожар гори в землището на опанското село Бял извор. Пламъците са тръгнали от нива. На място има два екипа пожарникари, съобщава БТА.

Днес пламнаха отпадъци в района на старозагорския квартал "Лозенец", за който съобщи общината. Сутринта горя сметище при Габрово. В късния следобед бе съобщено за втори пожар избухна в Габрово, огънят е възникнал в района на квартал „Горни Бакойци". На място са изпратени три екипа на пожарната, както и екип на доброволното формирование към община Габрово.

Заради задимяването в района местните власти препоръчват хората да ограничат престоя си на открито и да държат прозорците и вратите плътно затворени.

А голям пожар при Горно Сахране спря влаковете по линията София-Бургас.