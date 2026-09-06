ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарите в Габрово са овладени

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23515663 www.24chasa.bg

Втори пожар в Габрово гори в близост до къщи

Дима Максимова

[email protected]

1560
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимки: Община Габрово

Втори пожар е възникнал в района на квартал „Горни Бакойци" в Габрово.

На място са изпратени три екипа на Пожарната служба, както и екип на Доброволното формирование към Община Габрово.

Според очевидци огънят е в сухи треви съвсем близо до крайните къщи. Засега няма информация за засегнати постройки  къщи. Има достатъчно екипи на Пожарната на терен, работи се за овладяването на пожара, който пълзи към гората, казаха от местната управа
Заради задимяването в района се препоръчва на хората да не излизат и да не стоят на открито, а прозорците и вратите да бъдат затворени плътно.

По-рано градското сметище избухна в пламъци, а силният вятър силно затрудни огнеборци и доброволци на терен.

Снимки: Община Габрово
Снимки: Община Габрово
Снимки: Община Габрово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.