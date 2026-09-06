Втори пожар в Габрово гори в близост до къщи

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Втори пожар е възникнал в района на квартал „Горни Бакойци" в Габрово.

На място са изпратени три екипа на Пожарната служба, както и екип на Доброволното формирование към Община Габрово.

Според очевидци огънят е в сухи треви съвсем близо до крайните къщи. Засега няма информация за засегнати постройки къщи. Има достатъчно екипи на Пожарната на терен, работи се за овладяването на пожара, който пълзи към гората, казаха от местната управа

Заради задимяването в района се препоръчва на хората да не излизат и да не стоят на открито, а прозорците и вратите да бъдат затворени плътно.

По-рано градското сметище избухна в пламъци, а силният вятър силно затрудни огнеборци и доброволци на терен.