Експерт: От Драгалевци до летището е към 10 км. Този заглушител трябва да е с неимоверно излъчване

Разстоянието между Драгалевци и летище „Васил Левски" е около 10 километра по права линия. „Тоест какъв трябва да бъде този заглушител? Той ще има неимоверно излъчване и ще бъде опасен за всички хора, които са в периметър повече от един километър, даже много повече, за да може да влияе върху летище София". Така коментира по бТВ експертът по национална сигурност Иван Анчев случая с тъй наречения заглушител.

Той постави под въпрос и начина, по който е била организирана операцията на място. Анчев посочи информацията, че служители на Комисията за регулиране на съобщенията са пристигнали на мястото около 30 минути преди полицията, за да извършат замервания, след което са се обърнали към ДАНС.

„Една операция, когато се цели да се хване нещо на място, не се прави по този начин", заяви Анчев.

По думите му при подобна операция всички участващи структури трябва да действат координирано и едновременно.

„Всички сили и средства – полиция, ДАНС, КРС, барети, ако трябва – влизат по едно и също време. Обезпечават се задните входове", обясни той.

Според него участниците в подобна операция трябва предварително да бъдат събрани на едно място, а телефоните им да бъдат иззети, за да се предотврати изтичане на информация.