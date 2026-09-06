Пожарите в Габрово са овладени

Пожарът в кв. „Горни Бакойци" в Габрово е овладян. Горенето е ограничено, екипите на място доизгасят тлеещи огнища и обхождат периметъра на пожара.

Няма пострадали хора, както и засегнати постройки и сгради, съобщиха на фейсбук страницата на общината.

На място е кметът на Габрово Таня Христова. В гасенето се включи Доброволното формирование на Община Габрово. За подпомагане на пожарогасителните действия са осигурени и допълнителни водоноски от ОП „Благоустрояване".

Екипите продължават работа до пълното ликвидиране на тлеещите огнища и обезопасяване на района.

Ситуацията се успокоява и на Регионалното депо за отпадъци. И там пожарът вече е под контрол. Дежурни екипи на пожарната ще останат на дежурство през цялата нощ.