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Пожарите в Габрово са овладени

Дима Максимова

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Таня Христова на мястото на пожара в кв. "Горни Бакойци" Снимка: Община Габрово

Пожарът в кв. „Горни Бакойци" в Габрово е овладян. Горенето е ограничено, екипите на място доизгасят тлеещи огнища и обхождат периметъра на пожара.
Няма пострадали хора, както и засегнати постройки и сгради, съобщиха на фейсбук страницата на общината.
На място е кметът на Габрово Таня Христова. В гасенето се включи Доброволното формирование на Община Габрово. За подпомагане на пожарогасителните действия са осигурени и допълнителни водоноски от ОП „Благоустрояване".
Екипите продължават работа до пълното ликвидиране на тлеещите огнища и обезопасяване на района.

Ситуацията се успокоява и на Регионалното депо за отпадъци. И там пожарът вече е под контрол. Дежурни екипи на пожарната ще останат на дежурство през цялата нощ.

Таня Христова на мястото на пожара в кв. "Горни Бакойци" Снимка: Община Габрово

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