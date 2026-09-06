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Димът от пожар в Сърбия стигна до Кюстендил и Благоевград

Тони Маскръчка

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Димът от пожар в Сърбия стигна до Кюстендил и Благоевград.

Димът от пожар в Сърбия стигна до Кюстендил и Благоевград. Много хора от двете гранични области се оплакват, че във въздуха се носи силна миризма на изгоряло.

Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов излезе с официално съобщение във фейсбук. " Във връзка с множество запитвания относно задимяване в района на Област Кюстендил, ви информирам, че то е предизвикано от пожар на територията на Р Сърбия".

И благоевградчани съобщават за силна миризма в последните няколко часа. Кметът Методи Байкушев също излезе със съобщение. "Уведомяваме Ви, че миризмата на дим, усещаща се в Благоевград, не е вследствие на пожар на територията на общината. По предварителна информация вероятният източник е пожар, който бушува на територията на Сърбия. Димът достига до Благоевград вследствие на силния северен вятър", съобщиха от Общината.

Димът от пожар в Сърбия стигна до Кюстендил и Благоевград.

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